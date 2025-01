Johnny Lebegge blijft VV Westkapelle (3B) trouw

Op het einde van afgelopen seizoen realiseerde de huidige T2 Ulrik Maertens een half mirakel door het behoud te verzekeren. Nu verricht hij zijn taak als assistent in de schaduw van Johnny Lebegge, gemotiveerd, passioneel en nog steeds bereid om te leren.

Eerste in bevel Johnny Lebegge looft de standvastigheid van de bestuursploeg in Westkapelle: “Al in november van vorig jaar werd de hele staf verzocht om bij te tekenen. Zowel ikzelf, Ulrik Maertens als keeperstrainer Jonathan De Seranno gingen gretig in op die contractverlenging. We werken immers optimaal samen en kunnen de groep naar een hoger niveau stuwen. Trouwens, het provinciale voetbal in West-Vlaanderen kan me meer bekoren dan in mijn Brabantse geboortestreek, waar veel meer de lange bal wordt gehanteerd. Met betrekking tot versterkingen zit de vereniging perfect op schema. Senne Decloedt is een kanjer die overkomt van het nationale Blankenberge maar nog pakweg tien anderen zullen zich bij ons voegen. Dat is evenwel toekomstmuziek. Eerst willen we onze ambities voor het huidige kampioenschap waar maken. We mikken op een stek tussen de plaatsen zes en acht. We zetten de terugronde in op positie zeven, perfect op schema dus. Wel pakten we de laatste weken van het kalenderjaar te weinig punten na prima maanden september en oktober. Kort voor de winterstop verloren we tegen Tielt, KM Torhout B, Varsenare B en Dudzele. Enkel op 8 december wonnen we thuis van Doomkerke. Er is dus nog serieuze groeimarge. De terugronde start met een trip naar VVC Beernem A en daarna komt Handzame op bezoek. Dit zijn twee ploegen die in onze omgeving staan geklasseerd”, weet Johnny. (JPV)

Zaterdag 11 januari om 19.30 uur: VV Cercle Beernem A – VV Westkapelle.