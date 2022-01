Jo Wallaert is de nooit versagende ondervoorzitter van KFC Damme (3B): “Ik geloof nog steeds in het behoud”

De fusieploeg vertoeft op de laatste stek in derde provinciale. De hele entiteit looft de jeugdwerking. Door de komst van T1 Peter Linskens kreeg nu ook het vlaggenschip een gigantische prikkel.

Jo Wallaert woont op een boogscheut van de velden in Sijsele, waar KFC Damme nog gretig gebruikt van maakt. Hij fungeerde in het verleden als speler, trainer en voorzitter van het toenmalige Eendracht Sijsele. “In november 2019 werd ik gepolst door de schepen van Sport met de vraag te onderzoeken of een samenwerkingsverband tussen SVV Damme en KFC Moerkerke tot de mogelijkheden behoorde.”

“Plots kwam een idee bij me op: waarom zouden we niet streven naar een algehele fusie? Ik nam vriend Piet Bisschop van KFC Moerkerke onder de arm. Binnen de twee weken slaagden we erin bestuursleden van de twee verenigingen rond de tafel te verzamelen. Eind januari 2020 verstuurden we het persbericht: KFC Damme was in het leven geroepen. Filip Babylon aanvaarde het voorzitterschap.”

“Het seizoen 2020-2021 ging grandioos van start. Dat mooie liedje duurde niet lang. Corona stak ons stokken in de wielen. Toen de competitie in oktober werd stilgelegd stonden we zowaar zesde gerangschikt.”

Enorm netwerk

“Bij aanvang van het huidige kampioenschap kregen we de andere kant van de medaille te zien. Liefst zeven kernspelers haakten af, blijkbaar hadden ze tijdens de lange stop andere geneugten ontdekt. En dan hield onze T1 Dany Verheire het ook voor bekeken.”

“We zochten koortsachtig een vervanger en plots rinkelde mijn gsm. Peter Linskens had in jullie krant gelezen dat we een nieuwe coach zochten. Of hij eens mocht komen klappen. Sportief verantwoordelijke Piet Bisschop en ikzelf ontvingen hem met open armen en kwamen meteen tot een akkoord. We hadden nog niets gesprokkeld maar Peter beloofde dat hij zijn schouders onder onze club zou steken.”

“Hij wijzigde de manier van trainen en liet eigen jeugd doorstromen. We oogstten eind november 2021 ons eerste puntje, op bezoek bij Dosko Sint-Kruis. Daarna gingen we winnen in Handzame en de week voor kerst hielden we voor eigen publiek de nul tegen Lissewege. De nieuwe T1 beschikt ook over een enorm netwerk. Doelman Arne Maertens kwam over van KSC Blankenberge en was meteen speelgerechtigd.”

“Naar volgend kampioenschap loodste Peter al zeven versterkingen binnen. Aan iedereen verkondig ik dat het fusieverhaal loopt als een trein, maar nu de eerste ploeg nog. Peter Linskens realiseerde dusdanige boost, waardoor ik zelfs nog geloof in het behoud.”

(JPV)