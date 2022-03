Jens Brouns ruilt straks Vamos Zandvoorde in voor SC Lombardsijde: “Ik heb van mijn hart een steen moeten maken”

Oostendenaar Jens Brouns staat tien jaar onder de lat bij Vamos Zandvoorde. Enkele weken geleden hakte hij de knoop door: hij trekt op het einde van het seizoen naar Lombardsijde. Natuurlijk wil hij afscheid nemen in schoonheid: “Bij de eerste acht eindigen zou heel mooi zijn.”

“Ik voel me nog altijd thuis bij Vamos en ik heb werkelijk van mijn hart een steen moeten maken, vooraleer ik de harde beslissing heb genomen om mijn vertrouwde club, waar ik wel en wee heb meegemaakt, te verlaten”, zegt Jens Brouns. “We hebben hier bij Vamos een prachtige spelersgroep, die al jaren samen speelt. Ik heb alles goed overwogen en uiteindelijk heb ik gekozen voor een nieuwe uitdaging bij het ambitieuze SC Lombardsijde.”

“Ik had direct een goed gevoel toen ik aan tafel zat met trainer Wesley Deschacht en voorzitter Gaston Loontjens. Ze kwamen niet tot een nieuw akkoord met hun huidige doelman Jeffry Demeyere, en ik kreeg de aanbieding om hem te vervangen. SC Lombardsijde staat aan de leiding in derde provinciale, is zeker van de eindronde en maakt een grote kans om via de titel naar tweede provinciale te promoveren. Ik hou nog altijd volop van mijn voetbalhobby en train elke week met de ambitie van een twintigjarige. Ik ben 34, en mijn transfer naar de kustploeg is voor mij een ultieme kans om op rijpe leeftijd van tweede provinciale te proeven.”

Eerste acht

Uiteraard wil Jens zich nog tot de laatste speeldag inzetten voor Vamos Zandvoorde. “Zondag hebben we een belangrijke zege geboekt op het veld van VV Aartrijke en met 30 punten zijn we gestegen naar de middenmoot in de reeks”, vervolgt Jens, die al tien jaar de kost verdient bij Reizen TUI. “Er resten nog vijf wedstrijden en de volgende tegenstander is Daring Brugge, dat tien punten meer telt. We hopen een vervolg te breien aan de zege tegen Aartrijke. Meerdere spelers hebben al beslist dat ze de club zullen verlaten. Ik hoop dat er voldoende nieuwe spelers gevonden worden om in derde provinciale te kunnen blijven. Met de huidige spelersgroep verdedigen we nog tot het einde van het seizoen de kleuren van Vamos. Mochten we bij de eerste acht kunnen eindigen, is het seizoen meer dan geslaagd. Het zou een afscheid in schoonheid betekenen voor mij.” (FRO)