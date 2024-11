“Ik moet rotsvast in mezelf geloven”: Matteo Eecloo verdedigt met brio de netten van Eendracht De Haan

Met Angel Keters trok Eendracht De Haan een nieuwe volwaardige eerste doelman aan, die zijn strepen had verdiend in Snaaskerke. De voormalige betrouwbare goalie Daniek Vanhelsuwé moest immers stoppen na een seizoen vol kommer en kwel. Een tweede goalie? Tiener Matteo Eecloo, geboren in 2008, zou wel depanneren indien nodig.

Livio Proot is een klaar kijkende coach die voor alles zijn plan klaar heeft. Hij nam Matteo mee op in de dug-out om hem mentaal bij te schaven. Op 13 oktober was het zover: Angel Keters viel geblesseerd uit.

T1 Livio Proot aarzelde geen moment: Matteo Eecloo werd voor de leeuwen gegooid, na een welgemeend schouderklopje van zijn coach. Dit is een kennismaking met die piepjonge lefgozer. Net voor de opwarming van een geladen duel gaf de T1 ons toestemming om de ballenpakker aan enkele vragen te onderwerpen. Zijn eerste reactie: “Wacht even, ligt mijn haar goed?” Daarna pakte Matteo uit met een puike prestatie.”

Christophe Vermeire

Intussen staat de portier al vier competitiematchen tussen de palen. Wanneer eerste goalie Angel Keters hersteld zal zijn, weet Matteo niet zeker. “De coach vertrouwt mij en ik moet rotsvast in mezelf geloven. Zo niet, blijf ik niet overeind in derde provinciale. Al vanaf mijn eerste levensjaren vertoon ik een passie voor het spelletje. Bij KVO leerde ik het klappen van de zweep en op het einde van afgelopen kampioenschap mocht ik op gesprek komen in De Haan. Meteen werd ik gecharmeerd door de manier van handelen van voorzitter Jacky Claeys. Twijfelen deed ik nauwelijks.”

“Tijdens de oefensessies met Livio Proot voelde ik me meteen op mijn gemak. Om nog maar te zwijgen van mijn keeperstrainer. Christophe Vermeire is een gouden kerel die perfect weet hoe hij een sluitstuk moet klaarstomen. Hoe lang ik nog de netten van de eerste ploeg mag verdedigen, weet ik niet. Telkens we dat veld oplopen voel ik toch een beetje stress. Als mijn ploegmaats knipogen bij mijn eerste goede bal, dan voel ik me groeien. Anderzijds, naast mijn schoenen loop ik allerminst: als de nummer één hersteld is neem ik gemotiveerd weer plaats op de bank. Als ik moet inkomen zal ik er klaar voor zijn, als de ploeg mij nodig heeft zal ik nooit teleurstellen. Vraag me overigens niet naar de ambities: de trainers zijn beter geplaatst om daarop te antwoorden.” (JPV)