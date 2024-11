Dosko Kanegem (3B) hoopt op winst in topper tegen Zerkegem

Derdeprovincialer Dosko Kanegem leed zaterdag een pijnlijke 2-0-nederlaag bij VVC Beernem A. Desondanks blijft het team van coach Tommy Careel in de top vijf staan. Zaterdag wacht met het bezoek van VK Zerkegem A een stevige test.

“De wedstrijd tegen Beernem wilden we absoluut winnen om in de klassering toch een kleine kloof te kunnen slaan met de ploegen uit de middenmoot”, blikt Manu De Groote (22) kort terug. “De eerste helft was dan ook niet slecht, met de beste kansen voor ons. Onze betrachting was de lijn te kunnen doortrekken na de pauze, maar bij de eerste tegenprik van de thuisploeg was het meteen bingo. Erna hebben we nog geprobeerd om een en ander recht te zetten, tevergeefs. Vandaar dat we achteraf toch wel baalden.”

Tegen Zerkegem

Ondanks het verlies blijft Dosko Kanegem in de top vijf. “Vorig jaar zijn we op de vijfde plaats geëindigd. Met de nieuwkomers erbij wilden we in deze campagne zeker beter doen. Voorlopig zitten we goed op schema want we draaien netjes mee voorin. Ambitie om te promoveren? Ho, ik denk dat de volledige technische staf en de spelersgroep wel wil terugkeren naar tweede, maar dit werd niet uitgesproken voor het seizoen. Er zijn immers veel kapers op de kust, zoals onze volgende tegenstander Zerkegem.”

Zondag wacht dus een stevige test. “Zerkegem is aan een stevige reeks bezig en is niet onverwacht tweede. Het is wellicht de enige ploeg die nog niet verloor in deze campagne. Vorig jaar zijn ze pal achter ons geëindigd, maar blijkbaar zijn ze nu kwalitatief veel beter. We zien deze match dus wel als een goeie waardemeter voor de toekomst.”

Deze week starten bij Kanegem de gesprekken naar volgend seizoen toe. “Ik speel al sinds mijn jeugd bij Dosko. Sinds mijn zestiende train ik mee met de A-kern en ik mocht geregeld op de bank mee voor wedstrijden. Maar ik ben pas nu een vaste waarde, netjes centraal in de defensie. De kans is dus groot dat ik straks bijteken als men het vraagt. Zelf bekijk ik jaar per jaar en zou ik een mooi voorstel zeker overwegen, maar mijn hart ligt nog volledig bij Dosko Kanegem”, besluit de 22-jarige student. (SBR)

Zaterdag 30 november om 19 uur: Dosko Kanegem – VK Zerkegem A.