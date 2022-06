Daring Brugge gaat samenwerking aan met KV Oostende

Daring Brugge stapt mee aan boord in het project ‘We Se’A partnerSHIP’. Dit is een project van de jeugdwerking van KV Oostende waar een aantal regionale clubs reeds onderdeel van zijn, zoals bijvoorbeeld Oostkamp en Koekelare.

De TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding) op het Tempelhof, Preben Verbandt, is tevens hoofdcoach. Hij beschouwt dit samenwerkingsakkoord als een volgende stap in de progressie van de doorstroming van eigen jeugd en het beter maken van de eigen trainers.

“Scouts van onze nieuwe partner zullen onze talentjes bekijken en evalueren. Zijn ze misschien in staat de stap naar nationale te zetten, dan kan dat bij onze grote broer. Verder komen de trainers van Oostende pakweg drie keer per jaar op onze velden demonstratiesessies geven waarna vragen kunnen worden gesteld in een sfeer van verbroedering. Verder kunnen een vijftal van onze oefenmeesters, die nu bezig zijn aan hun Uefa B-opleiding, stage volgen in de accommodaties van KV Oostende.”

Jongeren integreren

“Onze ploegen uit de onderbouw spelen tornooien, samen met de andere verenigingen die een samenwerkingsakkoord met KV Oostende hebben afgesloten. De mogelijkheid zal bestaan voor onze kleintjes om, tijdens een match van KV Oostende, samen het terrein op te lopen. Met betrekking tot het behalen van ons provinciaal label zijn we dit seizoen met onze kop tegen de muur gelopen. Dit objectief moeten we binnen drie jaar kost wat kost halen zodat onze jongeren in provinciale competities kunnen aantreden. Onze nieuwe partner zal ons ons hierbij helpen met raad en daad. Van de eerste ploeg maakte ik een stevige derde provinciale klepper, nu wil ik onze jeugd stappen zien maken in die mate dat we meerdere eigen elementen in ons vlaggenschip kunnen integreren. KV Oostende kan een ideale mentor worden op vele vlakken”, besluit Preben Verbandt. (JPV)