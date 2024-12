Brent Dejonckheere (NSVD): “Naar boven blijven kijken”

Met vijftien punten en een elfde plaats blijft NSVD Handzame in derde B onder de verwachtingen. Aanvoerder Brent Dejonckheere (28) is niet ongerust. De centrale middenvelder is ervan overtuigd dat het na Nieuwjaar goed komt.

NSVD Handzame sloot het seizoen 2023-24 in derde A op de vijfde plaats af en haalde een eindrondeticket. Dat zit er in deze competitie voorlopig nog niet in.

“Iedereen verwachtte ons in de middenmoot, we blijven ook beneden de eigen verwachtingen”, geeft Dejonckheere toe. “We hadden halfweg op minstens twintig punten gehoopt en tellen er slechts vijftien.”

“Dat we elke week met een andere ploeg moeten spelen, heeft zeker een invloed. Op het veld voel je dat er te weinig automatismen zijn. We pakken redelijk snel doelpunten, een pijnpunt. We doen het met dezelfde defensie als vorig seizoen, maar het zit wat tegen.”

Toch is er geen paniek. “Naar beneden kijken doen we niet”, beweert kapitein Dejonckheere.

“Als ik vergelijk met de andere clubs die in de stand rond ons staan, dan kom ik tot de conclusie dat wij meer kwaliteit hebben. We blijven naar boven kijken. Na de winterstop komen Noah Lowagie en Boniface Herteleer terug. Door letsels waren zij even buiten strijd. Dat zijn mannen met ervaring en duelkracht, belangrijke pionnen in defensie en middenveld.”

Zespuntenmatch

Handzame herneemt op 12 januari met een thuismatch tegen VK Dudzele. In het klassement een soort zespuntenmatch, want Dudzele telt drie punten minder. “Uit bij Dudzele wonnen we met 2-4, maar dat is zeker geen slechte ploeg”, herinnert Dejonckheere zich nog.

“Die eerste wedstrijd na Nieuwjaar is meteen een belangrijke.” Bij NSVD Handzame is Brent aan z’n vierde seizoen toe. En ook al de derde campagne met de aanvoerdersband. “Met de titel in vierde en een vijfde plaats in derde kende ik als kapitein twee mooie seizoenen”, geeft hij toe. “Voor mij is het heel makkelijk, want ik woon op 300 meter van het terrein van Handzame. Dit seizoen zit ik aan vier doelpunten, waarvan twee vanop de stip. Niet dat ik graag strafschoppen trap, ik neem gewoon mijn verantwoordelijkheid.” (HF)