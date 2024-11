Bestuurslid Mathias Neyt heel even in doel bij VK Dudzele

Wie VK Dudzele bezig zag in de derby op bezoek bij VV Westkapelle krabde zich serieus in de haren. Tijdens de laatste match van coach Sören Maenhout als T1 kregen zijn jongens 5-2 om de oren. De ex-speler, T2 en hoofdcoach hield daarna de eer aan zichzelf. De zoektocht naar een nieuwe T1 kon beginnen. Voorzitter Dominique De Keyser trok het dossier naar zich toe, bestuurslid Mathias Neyt hielp met raad en daad.

De voormalige goalie traint nog regelmatig mee met de groep als veldspeler. “Zo houd ik mijn conditie op peil en voel ik wat er leeft in ons midden. Ondanks onze niet zo riante klassering kregen we ettelijke kandidaat-coaches over de vloer. Thuis tegen Wingene vierde onze nieuwe T1 David Callant zijn debuut. We verloren nipt na een persoonlijke fout kort voor affluiten. Onze hoofdcoach kreeg in de daaropvolgende week heel wat afzeggingen wegens ziekte of blessures op zijn oefensessies, maar slaagde er toch in een weerbaar geheel aan de aftrap te brengen in Veldegem. Eén positie kon hij niet invullen: de doelman”, blikt hij terug.

Matchritme

“Tristan Gilliaert was immers al een paar weken buiten strijd en zijn vervanger Yben Fostier had zich geblesseerd tijdens een match zaalvoetbal. Ik voelde de vraag van David Callant komen: of ik kon depanneren in Veldegem. Anderhalf jaar geleden was ik gestopt als keeper, matchritme had ik dus niet. Toch wilde ik mijn vereniging niet in de steek laten. We wonnen zowaar met 1-2 in het Houtland, al pleit ik schuldig bij de tegentreffer wegens onoordeelkundig uitkomen. Tegen VVC Beernem wonnen we opnieuw. Ballenpakker Yben Fostier was opnieuw paraat en ik kon me weer toeleggen op mijn administratieve taken.”

Moeilijke reeks

“Alle respect voor David Callant: zes op zes is een opsteker van formaat. De weg is nog lang, de reeks lijkt me relatief moeilijk. Nu trekken we naar Tielt, de rode lantaarn met slechts één punt. Als we die klus onderschatten, schiet ik serieus uit mijn krammen. Oogsten we daar niets, dan is al het titanenwerk van de voorbije weken voor niets geweest”, besluit Neyt. (JPV)