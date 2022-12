Berre Geldof (Merkem Sport – 3B): “We gaan opnieuw voor driepunter”

Merkem Sport won vorig weekend verrassend met 0-2 op het veld van leider VP Gits. Zaterdagavond komt buur KSV Diksmuide B op bezoek.

Voor Berre Geldof is dit een speciale wedstrijd, want hij kreeg een groot deel van zijn voetbalopleiding bij de jeugd van KSVD. “Ik begon destijds te voetballen bij Merkem Sport”, zegt Berre “En ging als U13-speler naar de jeugd van Diksmuide, waar ik altijd in de interprovinciale ploegen speelde. Zelf speelde ik nooit in het talententeam zoals de ploeg die nu in onze reeks speelt genoemd wordt, want na zes seizoenen vond ik dat het tijd werd voor iets anders.”

“Via onze tweede doelman Luca Depoorter kwam ik vorig seizoen terug naar Merkem Sport. Ik was toen net 18 geworden en ik mocht meteen meetrainen met de A-kern. Ik werd er goed opgevangen en ik heb het mij nog geen dag beklaagd dat ik naar hier terug kwam.”

Derde plaats

Merkem Sport staat na de recente 10 op 12 samen met Diksmuide B op een gedeelde derde plaats. “Dat we konden stunten op Gits vind ik chic”, aldus Berre. “We speelden er een heel goede wedstrijd en we zijn al een paar weken aan het groeien. Dat heeft veel te maken met de terugkeer van een aantal spelers die een tijdje ontbraken door blessures. Naar mijn gevoel hangt de groep ook nog meer samen dan vorig seizoen.”

“Zaterdag wordt het een belangrijke wedstrijd. Het zal niet gemakkelijk worden tegen volgens mij één van de best voetballende ploegen uit de reeks met spelers die ambitie hebben om hogerop te geraken. Ik geloof wel dat het mogelijk is om zaterdag de drie punten te pakken want bij ons gaan er ook heel wat spelers met een recent of verder verleden bij Diksmuide extra gemotiveerd aan de aftrap komen.”

(PB/foto MG)