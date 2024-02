Behoud is vurige hoop van voorzitter Nico Dryepondt van VV Westkapelle: “Blessureleed kost ons veel punten”

Voor VV Westkapelle begint de maand februari met een thriller van formaat. De buren uit Dudzele komen op bezoek. Supporters kunnen zich inschrijven om vanaf 11.30 uur côte à l’os te eten in de kantine. Het komt er echter op aan de punten thuis te houden.

VV Westkapelle deed een barslechte zaak door bij rode lantaarn Ichtegem zonder oogst af te druipen. De hekkensluiter heeft recent een nieuwe trainer binnengehaald en die drukt al zijn stempel: Peter Linskens kan in ijltempo een organisatie neerzetten. Voorzitter Nico Dryepondt is niet de figuur die zal klagen, al heeft hij daar reden toe.

“Onze trainers Frederik Peel en Ulrik Maertens stellen alles in het werk om het behoud te verzekeren. Dit is mijn enige wens dit jaar, niet opnieuw naar vierde! Topscorer Thijs Rabaut is al het hele jaar op de sukkel, al kunnen we hem toch regelmatig klaarstomen. Frederik Ingelbeen blijft buiten strijd, net als Quinten De Grande en de van Heist gekomen Roy Van Uytsel. Laatstgenoemde speelde 23 minuten in de eerste competitiematch en blijft hinder ondervinden. Soms kan hij aantreden, soms niet. Ten slotte is er schaduwspits Aleksandar Janavski, die net voor de competitiestart meldde dat hij definitief zou stoppen. Op dat moment hadden we al twee serieuze kandidaten voor die positie doorgestuurd”, aldus Nico Dryepondt.

Terugkeer Tobin Stroo

“Met nog 12 duels voor de boeg tellen we 17 punten, de laatste drie Lombardsijde, Veldegem en Ichtegem respectievelijk 14, 12 en 11. Ik weet uit ervaring dat de staartploegen zich roeren in januari en februari. Het wordt een spannende periode barstensvol kantelmomenten. Blessureleed kost ons heel wat punten en ons programma oogt loodzwaar: na Dudzele ontvangen we titelkandidaat Eernegem en begin maart reizen we naar nummer een Loppem. Het is niet mijn gewoonte om te beginnen rekenen, dat haalt toch niets uit. Rotsvast blijf ik geloven in de technische staf en in mijn jongens. We hebben trouwens al enkele transfers gedaan: Roy Missiaen komt over van Maldegem, Kenzie Schip van Lissewege, Arthur Delheye van Lembeke en Tobin Stroo keert terug van Kleit. De jeugdwerking groeit en bloeit dankzij sublieme medewerkers. Het is mijn droom om vaste waarde te worden in de reeks. Daar hebben we gegarandeerd het juiste bestuur en de juiste trainers voor, zowel bij de eerste ploeg als bij de jeugd”, besluit de voorzitter.