WS Lauwe heeft naast nieuwe T1 ook zijn eerste versterking beet

Twee weken geleden kondigde Maxim Vandamme aan dat hij op het eind van het seizoen stopt als T1 van WS Lauwe (3de afdeling). Aan kandidaten om Vandamme op te volgen, was er geen gebrek. Uiteindelijk koos White Star voor Dylan De Winter, momenteel nog aan de slag bij eersteprovincialer Boezinge. Dylan De Winter klinkt niet bekend in de oren, maar Dylan Vanhaverbeke, die onlangs zijn familienaam liet veranderen in De Winter, is beter bekend bij het grote publiek. “Meerdere kandidaat-trainers passeerden de revue”, zegt sportief verantwoordelijke Stefaan Tanghe. “Maar na enkele gesprekken hadden we het beste gevoel bij Dylan De Winter. De ex-Wevelgemse trainer is trouwens geen onbekende in onze club. Hij was hier ooit jeugdtrainer, kwam de vorige seizoenen nog dikwijls eens langs om ons en enkele tegenstrevers aan het werk te zien. Dylan heeft destijds bij Wevelgem mooi werk geleverd. Ook bij Boezinge staat hij momenteel mooi op de tweede plaats en is zelfs nog niet afgeschreven voor de titel. Uiteraard waren we graag verder gegaan met Maxim Vandamme. Tenslotte loodste hij ons opnieuw naar nationaal voetbal. Maar we hebben begrip voor zijn beslissing en hopen met Maxim dat we samen in schoonheid afscheid kunnen nemen.”

Onderbreking nodig

Ondertussen zijn White Star en Stefaan Tanghe bezig met hun huiswerk voor volgend seizoen. Kapitein Lennert Vansteenkiste, Jeroen Doornaert, Milan Rooze, Thibau Lavens, Aaron Couckuyt, Finn Nevens en Anthony Gaziano tekenden al bij. Met Luca Vancaeysele werd een eerste versterking voor volgend seizoen aangetrokken. Deze 19-jarige Vancaeysele is een verdediger die momenteel bij de Gullegemse beloften aan de slag is.” WS Lauwe verloor vorige speeldag op eigen veld van leider Hamme met afgetekende 1-5-cijfers. “De winterstop komt net op tijd”, weet kapitein Lennert Vansteenkiste. “We hebben in de heenronde al veel gegeven, zitten een beetje op ons tandvlees. Tijdens die korte onderbreking krijgen we de tijd om het hoofd leeg te maken en er op Sint-Denijs met nieuwe moed tegenaan te gaan.” (AVW)

Zondag 12 januari om 14.30 uur: Sint-Denijs WS Lauwe.