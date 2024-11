Trainerswissel bij KSC Wielsbeke: “Er moest iets gebeuren”

Door de tegenvallende resultaten hing het ontslag van trainer Maarten Deschuymere in de lucht. De zware 6-1-pandoering op Hamme was de nederlaag te veel, maar pas zaterdagvoormiddag ging het bestuur over tot een trainerswissel.

Maarten Deschuymere en T2 Alessandro Decaluwe werden vervangen door T1 Francky Cieters en T2 Ernest Nfor. “Als je slechts negen punten haalt na elf matchen dan moet je als bestuur ingrijpen”, oordeelt gerechtigd correspondent Bruno Vermeulen.

Geen grote kloof

“Met Maarten Deschuymere en zijn T2 Alessandro Decaluwe begonnen wij met een jong trainersduo op de bank. Het was zeker niet gemakkelijk voor Deschuymere om het roer over te nemen van Dieter Lauwers, die onze ploeg de voorbije seizoenen naar een vrij hoog sportief niveau getild had.

Met de ervaring van Francky Cieters, die hier vroeger al aan de slag was, hopen wij op een snelle ommekeer. Voor de winterstop moeten er absoluut nog wat punten bij komen en gelukkig is de kloof met de ploegen boven ons nog niet zo groot.”

Juiste mentaliteit

Tegen Wervik zag je alvast meer inzet dan de voorbije matchen. “Wij werden pas zaterdagvoormiddag op de hoogte gebracht van de trainerswissel en na onze zwakke start hadden wij dan ook wel verwacht”, geeft Olivier Luckx toe.

“Voor de nieuwe trainer was het zeker niet gemakkelijk om meteen op de bank te moeten plaatsnemen. Binnen de spelersgroep zorgde die wissel wel voor een drive, want iedereen wilde zichzelf natuurlijk extra bewijzen. Jammer dat het resultaat tegenviel, maar iedereen toonde dit keer wel het nodige karakter tot de laatste minuut. Wij slikten een ongelukkig doelpunt en kregen kansen op de gelijkmaker. Met die mentaliteit moet het tij snel keren, want Wielsbeke is geen ploeg voor de onderste regionen van de klassering.”

(IVD)

Zondag 24 november om 14.30 uur: KSC Wielsbeke – Sint-Denijs Sport.