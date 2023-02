Tibo Van de Velde absolute sterkhouder bij SKRD A: “Ik heb weer plezier gekregen in het spelletje”

Na een week zonder voetbal maken ze zich bij SK Roeselare-Daisel A zondag op voor een verplaatsing naar Drongen. Deze ploeg uit het Gentse telt in de stand één punt minder dan de Schiervelde-boys, die mits winst dus een uitstekende zaak kunnen doen.

“Dat weekje rust heeft ons goed gedaan”, zegt Tibo Van de Velde (29). “Het ideale moment om na toch vijf intense weken de batterijen weer op te laden.”

Over de resultaten kunnen jullie nochtans niet klagen. Die zijn na Nieuwjaar, met maar één nederlaag op vijf, naar behoren?

Tibo Van de Velde: “Juist. We verloren na de winterstop alleen van Aalter, na een wedstrijd waarin we zeker niet de mindere waren, maar waarin een overdreven rode kaart er mee voor zorgde dat de bezoekers de match op het einde toch in hun voordeel deden kantelen. Onze twee matchen daarvoor waren goed, met een overwinning tegen Rumbeke, en een zege tegen Wolvertem Merchtem. We speelden na Aalter dan twee keer gelijk. We hadden die twee matchen evengoed kunnen winnen, maar als je tegen een ploeg als Overijse, dat vol voor promotie gaat, tien minuten voor tijd kan gelijkmaken, dan kunnen we daarmee leven.”

Je had in die vijf weken, met vier goals en drie assists, een voet in maar liefst zeven van de tien Roeselaarse goals?

“Mooi meegenomen (lacht). Ik lag na mijn vertrek bij Winkel twee maanden stil. Ik ben hier gelukkig al in oktober beginnen meetrainen. Ik heb weer plezier in het spelletje. En dan volgt de rest meestal vanzelf.”

Mits winst kunnen we de staartploegen definitief achter ons laten

Je hebt intussen bijgetekend. Mogen we dat, gezien jouw statistieken, verrassend noemen?

“Goh, nee. Ik heb al wel wat watertjes doorzwommen en ik voel mij hier goed. Waarom dan wachten op een ploeg die er misschien niet komt? Dan kies ik liever om te blijven. Ik ben bijna dertig, ik heb mijn job, en van alle ploegen die in tweede of in eerste amateur spelen, zijn er maar weinig die over dezelfde faciliteiten beschikken. Bovendien wil de club hogerop. Zo onlogisch is mijn keuze dus niet.”

Het blijft, met heel veel ploegen op een zakdoek bijeen, moeilijk om te voorspellen hoe hoog jullie de lat de volgende maanden mogen leggen?

“Dat klopt. Er moet met zeven of acht ploegen achter ons al veel gebeuren om nog in de problemen te komen. Maar zeg nooit nooit. Onze match van zondag is in dat opzicht belangrijk. Mits winst kunnen we de staartploegen mogelijk definitief achter ons laten. Waarom zouden we daarna dan niet naar boven mogen kijken? Als je ziet hoe veel ploegen daar de laatste weken met de punten morsen, dan lijkt ook daar de strijd nog niet gestreden.” (SB)

Zondag 26 februari om 15 uur: KVE Drongen – SK Roeselare-Daisel A.