Tibo Margo (19) scoort bij eerste basisplaats voor KM Torhout: “Deze prestatie smaakt naar meer”

KM Torhout blijft op dreef. Ook tegen Tempo Overijse hielden de Torhoutenaren, ondanks het missen van drie basispionnen, de punten thuis. Tibo Margo kreeg zijn eerste basisplaats en had een belangrijk aandeel in de zege.

“Op basis van de tweede helft mogen we van een verdiende overwinning spreken”, blikt Tibo Margo nog even terug. “Door de schorsing van drie titularissen kreeg ik samen met Damon Timmerman en Oliver Desitter een basisplaats. We hebben het vertrouwen van de trainer zeker niet geschaad en de vrijgekomen posities met glans ingevuld. Ik denk dat ik in de naam van ons alle drie mag zeggen dat dit als jonge ambitieuze spelers naar meer smaakt.”

De 19-jarige Torhoutenaar is bezig aan zijn tweede seizoen bij KM Torhout. “Ik begon ooit bij KM te voetballen, maar werd al snel weggeplukt door Cercle Brugge. Tot en met de U15 voetbalde ik bij Cercle, om daarna naar KSV Roeselare te trekken. Daar speelde ik tot bij de beloften, tot Didier Degomme me vorig seizoen terughaalde naar KM. Een goede keuze, zo bleek.”

Tibo kreeg al regelmatig de kans om in te vallen, maar het was dus wachten tot afgelopen weekend op een eerste basisplaats. “Never change a winning team, zeggen ze. Als het zo goed draait, besef je ook dat je moet wachten op een kans. Dit weekend was het zover. Dan moet je die kans ook grijpen en het je trainer moeilijk maken voor de komende selectie. Maar goed, ik verwacht nu niet dat ik Ruben Pyck uit de ploeg zal spelen. Het deed vooral deugd om nog eens op het veld te staan en dat doelpuntje mee te pikken. Zeker ook omdat ik normaal op de flank speel en nu in het punt moest plaatsnemen. Een goaltje is de mooiste manier om je coach te bedanken voor het vertrouwen.”

Een goal is de mooiste manier om je coach te bedanken voor het vertrouwen

De jonge flankspeler heeft gezonde ambities voor de toekomst. “Ik ben nog jong en hoop dit seizoen zoveel mogelijk speelminuten op te doen. Er is de gezonde ambitie om binnen hier en twee jaar uit te groeien tot een titularis. Voor dit seizoen staan we er natuurlijk mooi voor, met een knappe derde plaats. Ik denk wel dat sommigen in de club al dromen van dat stapje hogerop. Voor Torhout zou dit zeker niet misstaan, want we hebben een heel goede jeugdopleiding met prima omkadering en faciliteiten.”

Revanche

Zaterdag heeft KM nog iets goed te maken tegen SK Lochristi. “Met Lochristi hebben we inderdaad nog een openstaande rekening. We verloren daar immers met 5-1-cijfers. Ik ben er dan ook zeker van dat iedereen gebrand zal zijn op een overwinning om zo ook het jaar succesvol af te sluiten”, besluit Tibo, die KMO-management in Gent studeert.

Zaterdag 18 december om 18 uur: KM Torhout – SK Lochristi A.