T2 Wouter Commeyne voelt zich in zijn sas bij WS Lauwe

Met vorige speeldag de verplaatsing naar St-Denijs en komende zondag de thuismatch tegen Erpe-Mere stond WS Lauwe voor twee belangrijke wedstrijden in 3de afdeling VV A. De wedstrijd van vorige zondag op St-Denijs werd wegens de winterse omstandigheden uitgesteld. Komende speeldag aan huis tegen Erpe-Mere zou een zege White Star goed uitkomen.

Na 17 speeldagen staat WS Lauwe op een verdienstelijke negende plaats met 23 punten. Erpe-Mere staat op plaats 8 met 24 punten. Als de Wietstar zondag kan winnen springt over de Oost-Vlamingen naar een plaats in de linkerkolom.

Lik op stuk

“Voorlopig moeten we ons nog geen zorgen maken, maar een zege tegen Erpe-Mere zou ons goed uitkomen”, weet T2 Wouter Commeyne. “Toen we dit seizoen uit de startblokken schoten, beloofden de zogenaamde kenners ons een moeilijk seizoen. Maar we gaven hen lik op stuk, overtroffen de stoutste verwachtingen. Net voor de winterstop, wegens het uitvallen van enkele gevestigde waarden als Milan Rooze en Steffan Soenens, moesten we wat gas terugnemen. Nog niet om meteen in paniek te slaan. Tenminste als we zondag de drie punten thuis kunnen houden. Winnen of verliezen, het zal een wereld van verschil zijn. Daarna komen de duels tegen Mandel en Wervik eraan.”

Nieuwe T1

Wouter Commeyne is momenteel aan zijn derde seizoen bezig bij WS Lauwe. Volgend seizoen krijgt hij met Dylan De Winter een nieuwe sportieve baas boven zich. “Of ikzelf geen ambitie had om Maxim Vandamme op te volgen? Voor een groep staan en het hoge woord voeren is niet mijn ding. Ik voel me het best in de schaduw van een hoofdtrainer. De samenwerking met Maxim Vandamme verliep en verloopt nog steeds uitstekend. Ik heb al veel van hem opgestoken. Momenteel vormen we een goed duo. Hopelijk kunnen we de samenwerking met het behoud in schoonheid afsluiten”, besluit de 43-jarige Winkelnaar. (Fonzie)