T1 Stijn Meert en KM Torhout zijn mathematisch zeker van de eindronde: “Motivatie komt vanuit het team zelf”

T1 Stijn Meert heeft nog drie bonusmatchen om zijn manschappen verder klaar te stomen.

Het werd dus een zuinige, maar daarom niet minder verdiende overwinning bij hekkensluiter Rhodienne-De Hoek. “We speelden tegen een ploeg die in de problemen zit en waar de trainer ook pas werd ontslagen. Op papier zijn dat matchen die je altijd moet winnen, maar je moet toch nog altijd een keer meer scoren dan de tegenstander. De zege was absoluut verdiend, maar in de eerste helft lieten we veel kansen liggen, waardoor het onnodig spannend bleef”, aldus Stijn Meert over de belangrijke driepunter van afgelopen weekend.

Eindronde met acht

Het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen, maar met deze drie punten erbij is KM nu 100% zeker van de eindronde. “Mathematisch zeker zijn, zorgt voor een goed gevoel. We zullen intern bekijken hoe we de laatste drie competitiewedstrijden zullen aanpakken en hoe we ons op alle vlakken zullen klaarstomen voor de eindronde. We kijken welke spelers we nog op tijd fit kunnen krijgen, want we kampen met wat blessurelast.”

De eindronde wordt met acht ploegen gespeeld, vier uit elke reeks. Daarvan zullen er uiteindelijk drie promoveren. “Aan het begin van het seizoen hebben we het woord promotie nooit in de mond genomen, zeker niet na onze 0 op 12 in de eerste vier matchen. Daarna hebben we ons goed herpakt en konden we de ambities geleidelijk aan bijstellen. Promoveren via de eindronde is echter heel lastig, weet ik uit ervaring als speler. De ploeg die mentaal het meest fris zal zijn, heeft het meeste kans.”

De 44-jarige Ingelmunsternaar is intussen bijna een jaar aan de slag als T1 bij KM. “Na de coronaperiode was ik vooral tevreden dat ik weer aan de slag kon bij een ploeg die op nationaal niveau speelt en niet al te ver rijden is voor mij. Ik ben terechtgekomen bij een club waar ik me volledig kan focussen op het voetbal. Al de rest is hier prima geregeld. Met beperkte middelen wordt hier mooi werk geleverd.”

Tegen tweede

Zaterdag komt met FC Lebbeke, de tweede in de stand, op bezoek in de Velodroom. “Hoewel we dus al zeker zijn van de eindronde zullen we die wedstrijd voorbereiden zoals elke andere match. De motivatie voor de partij tegen Lebbeke en richting eindronde zal vanuit het team zelf komen. Ik vind dat mijn jonge groep zich op een vrij professionele manier kan opladen. Het wordt niet uitbollen richting eindronde, integendeel, het wordt opbouwen richting eindronde”, besluit Stijn Meert.

Zaterdag 16 april om 19.30 uur: KM Torhout – FC Lebbeke.