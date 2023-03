T1 Kurt Vercamp zet stap opzij bij SK Roeselare-Daisel, Steven De Groot neemt nu al over

Op vier wedstrijden van het einde werd bij SK Roeselare-Daisel woensdag een streep getrokken onder het hoofdtrainerschap van Kurt Vercamp. De Roeselarenaar (55) besliste na de uitschuiver van dit weekend tegen Wervik zelf om de handdoek te gooien, waardoor Steven De Groot, die in november werd voorgesteld als nieuwe T1 voor volgend seizoen, nu dus al aan het roer komt te staan.

De nederlaag tegen de Tabaksjongens (1-2) hakte er zaterdag duidelijk op in. Door dit resultaat zagen ze op Schiervelde hun voorsprong op Aalter, dat vierde laatste staat, slinken tot vier punten. Het was voor de wit-zwarten de tweede nederlaag op rij.

Tot een paar weken geleden zag het er vreemd genoeg nochtans niet naar uit dat ze zich bij SKRD nog veel zorgen gingen moeten maken om het behoud, want van de eerste drie wedstrijden na Nieuwjaar verloor wit-zwart er maar ééntje: tegen Aalter, uitgerekend een van de maar liefst acht ploegen die in de derde amateurklasse z’n schaapjes nog niet op het droge heeft. Daarna volgde een reeks van vijf gelijke spelen. Wat er aanvankelijk op leek te wijzen dat er niets aan de hand was, maar wat de laatste weken vooral tot frustraties leidde.

Tot een definitieve breuk met Vercamp komt het evenwel niet. De gewezen Kachtemnaar zal voortaan opnieuw de rol van T2 op zich nemen, een functie die hij tot oktober vorig jaar (toen Christ Vandevijvere zijn C4 kreeg, red.) al bekleedde. Met onder andere nog wedstrijden tegen Stekene, Wielsbeke en Kalken voor de boeg oogt het programma allerminst vanzelfsprekend. Zeker niet nu zeker nog één, en liefst zelfs twee, zege(s) een absolute must zijn.

Transfer

Maxim De Meulenaere is de vijfde nieuwkomer. Deze flankverdediger (19) komt over van KV Kortrijk. Hij kreeg zijn jeugdopleiding bij Club Brugge en schopte het vroeger een paar keer tot de nationale jeugdselecties. (SBE)

Zaterdag 1 april om 19 uur: Avanti Stekene – SKRD A.