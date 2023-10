Senne Decloedt speelt nu bij KSC Blankenberge (3de afdeling VV)

Blijkbaar weet de kustformatie de toptrainers zitten. Steve Swaenepoel loodste Sporting Club afgelopen kampioenschap naar promotie en winnaar van de Beker van West-Vlaanderen. Zijn opvolger en ex-speler Steven Van Moeffaert kent een sterke start in nationale.

Senne Decloedt werd aangetrokken. Deze defensieve middenvelder komt bijna altijd aan de aftrap en zorgt voor het cement tussen de stevige bouwstenen. Hij wordt omringd door kanjers zoals bijvoorbeeld Renato Neto, Aaron Belpaire en de gebroeders Longueville. Op een boogscheut van zijn woning geniet Senne opnieuw van het voetballeven. “In Oostkamp beleefde ik vier sublieme competities. Steevast mocht ik starten, fungeerde zelfs als kapitein bij afwezigheid van Avid Lenihan en genoot van de onderlinge vriendschap op de Valkaart. Mijn vijfde kampioenschap startte in mineur voor mezelf. Coach Kurt Delaere, een eerlijke man en voetbalkenner, kwam me melden dat hij op mijn positie voor een concurrent zou kiezen. Natuurlijk moest ik serieus slikken, ik was immers gedurende vier kampioenschappen vaste waarde, hè. Niettemin, Oostkamp stelde zich eerlijk op tegenover mij, dus deed ik hetzelfde. Altijd stond ik klaar als men me nodig had.”

Vrienden

“Mijn voetbalhart bloedt als ik niet tussen de krijtlijnen kan aantreden. Dus opteerde ik om te vertrekken en in een lagere reeks wel aan mijn trekken te komen. Met Blankenberge maakte ik de juiste keuze. Voor mij begon alles in Westkapelle. Daar stootte ik door tot in eerste provinciale en nam afscheid toen de vereniging even stopte in klimmen en dalen. In Oostkamp vond ik een gelijkaardige sfeer terug, vrienden op en naast het veld. Nu zit ik al op tram drie en sta opnieuw tussen nationale kleppers, die evenzeer vriendschapsbanden koesteren. Hoe lang nog, dat staat in de sterren geschreven. Toch blijft één hoofdstuk op mijn verlanglijst staan: ooit hoop ik mijn carrière af te sluiten waar alles begon: in Westkapelle.” (JPV)

Zondag 15 oktober om 15 uur: KSC Blankenberge A – KVK Westhoek.