Oost-Vlaming Steven De Groot volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van SK Roeselare-Daisel

SK Roeselare-Daisel blijft heeft met Steven De Grot een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Clubicoon Kurt Vercamp, de huidige T1, beschikt niet over het juiste diploma om trainer te blijven. In het eerste seizoen in derde amateurklasse kreeg SKRD daarvoor nog dispensatie. Maar volgend seizoen zal Kurt Vercamp deel uit maken van de staf van Steven De Groot.

Steven De Groot speelde eerste zelf voetbal tot op niveau vierde nationale bij Eendracht Meldert, en heeft er sinds 2009 een rijke trainerscarrière opzitten. Eerst was hij aan de slag bij de jeugd van AA Gent en de U19 en beloften van Cercle Brugge, waarna hij faniontrainer werd bij E. Zele, Jong Lede, De Pinte, Kalken en FC Lebbeke.

Redding met Rupel Boom

In november 2021 ging hij aan de slag bij het Nederlandse Hoek, om dan vrij vlug over te stappen naar eerstenationaler Rupel Boom. Steven De Groot op de site van SKRD: “De competitie in de Nederlandse amateurreeks lag immers stil van eind november tot in februari en de Spaanse investeerders van Rupel Boom, waar ik al aan de slag was als scout, trokken serieus aan mijn mouw. Ik ging de uitdaging aan en we konden ons uiteindelijk nog redden, wat een prima prestatie was. Op het eind van het seizoen begon het echter te rommelen en de Spanjaarden verkochten de club aan Amerikanen, die hun eigen trainer aanstelden, zodat het voor mij afgelopen was.”

“Het wordt dus een mooie uitdaging om in deze club en op deze prachtige accommodatie mee te helpen bouwen aan een ploeg die op termijn naar tweede nationale wil”

“In het huidige seizoen contacteerde SK Roeselare-Daisel mij al vrij vlug, omdat ze Kurt Vercamp volgend seizoen noodgedwongen moeten vervangen. Het project interesseert me enorm omdat het uitgaat van gezonde ambities en de wil om te werken met jonge talenten en met lokale spelers. Het wordt dus een mooie uitdaging om in deze club en op deze prachtige accommodatie mee te helpen bouwen aan een ploeg die op termijn naar tweede nationale wil, een reeks met heel veel mooie wedstrijden.”

Trainer woont in Nieuwerkerken bij Aalst

“Ik zag SKRD al een vijftal keer aan het werk, en zeker de laatste weken zit er echt wel progressie in. Het zal elke week knokken worden voor de punten, maar zonder te veel pech en blessures moet deze ploeg zich zeker kunnen redden. Ze zijn bij Kurt in prima handen, want hij is een echte vakman, die volgend seizoen meer dan terecht zijn plaats in de trainersstaf verdient!”

“Zelf woon ik in Nieuwerkerken bij Aalst. Niet onmiddellijk bij de Roeselaarse deur, maar nu ook weer niet zo ver. Ik heb het er alleszins voor over om mijn schouders onder het Roeselaarse project te zetten en kijk er al naar uit!”