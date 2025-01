Nieuwe Mandel United-spits Dennis Van Vaerenbergh (26): “Ik wilde vooral snel weer voetballen”

Dennis Van Vaerenbergh moet de extra troefkaart worden van Mandel United in de titelstrijd met VW Hamme. Net voor de topper zondag wordt afgewerkt, pakt Mandel uit met een toptransfer. “Ik zat op een dood spoor bij VK Ninove. Tien maanden niet voetballen, dat zag ik niet zitten. Het feit dat ik meteen de overstap kon maken naar Mandel gaf mee de doorslag”, zegt de garantie op goals. Hij tekent overigens voor 2,5 jaar en verbindt zijn lot dus langer aan de ambitieuze derde amateurklasser.

Bij wie het voetbal volgt zal de naam Dennis Van Vaerenbergh wel een belletje doen rinkelen. Hij hoorde ooit bij de nationale jeugdselecties en speelde bij de jeugd van Club Brugge. Van de Youth Champions League tot de beloften, hij proefde er allemaal van, maar werd uiteindelijk uitgeleend aan de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven. Daarna keerde hij terug naar België en speelde bij FCV Dender, in eerste amateurklasse. Na twee seizoenen koos hij voor Lokeren-Temse, daarna volgden twee jaar bij SC Dikkelvenne. En daar maakte hij indruk. “Ik scoorde 44 keer in twee seizoen en deed er ook nog een 20-tal assists bij.”

Weinig perspectief

Dat wekte de interesse van VK Ninove, waarvoor hij dus voor de winterstop uitkwam. “Maar al in oktober bleek dat de trainer niet echt in mij geloofde. Ik moest me daarbij neerleggen, ook al omdat we met Ninove bovenin mee draaien. In de eerste wedstrijd na Nieuwjaar kreeg ik nog eens een invalbeurt en kon ik de winnende goal scoren tegen Thes. Maar ik zag weinig perspectief.”

De club doet er alles aan om de nieuwe spits speelgerechtigd te krijgen voor topper tegen VW Hamme

Heel wat ploegen toonden interesse, maar Mandel speelde allicht het kortst op de bal. Ook Olsa Brakel trok fel aan zijn mouw, maar dat was pas voor volgend seizoen. “Ik kan me op mijn leeftijd niet permitteren om tien maanden niet te spelen”, redeneert hij. “Het feit dat ik dus meteen de overstap kon zetten naar Mandel, speelde en rol in mijn beslissing.”

Dinsdagavond eerste training

Dennis werkt bij EBP Consulting in Jette, dat gespecialiseerd is in overheidsopdrachten. “Daar sta ik vooral in voor de klantenservice.” Hij woont nu nog in Dilbeek. “Maar ik heb een appartement gekocht in Erembodegem, zowat op 50 minuutjes rijden van Izegem. Het was overigens in Erembodegem dat Dennis was beginnen voetballen, E. Aalst pikte er hem al snel op en daarna volgden nog passages bij FC Brussels en FCV Dender en trok hij naar Club Brugge. “Ik speelde er in totaal tien jaar.”

Met Van Vaerenbergh heeft Mandel nu een spits die het niet had lopen. “Ik ben zaterdag gaan kijken, een profiel als mezelf zit er niet bij. Maar ze deden het zonder ook goed, anders draai je niet mee bovenin.”

Als targetspits een bal bijhouden is een van zijn sterke punten, goals maken een ander. “Men kijkt momenteel om me speelgerechtigd te krijgen, dinsdagavond zal ik een eerste keer trainen. En ik ben volledig fit”, klinkt het.