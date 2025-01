Mandel United is klaar om in 2025 verder te knallen: “De batterijen zijn opgeladen”

Na een deugddoende rust in de eindejaarsperiode is Mandel United klaar voor de tweede seizoenshelft. “We hebben al 34 punten, we zullen er nog eens 30 moeten bij doen om ons doel te halen”, zegt coach Angelo Paravizzini.

Mandel United hoopt uiteraard te promoveren uit de derde amateurklasse. Momenteel telt het één punt achterstand op leider VW Hamme, dat ook op kop gaat in de tweede periode. “Zij puurden het maximum uit zes wedstrijden, wij volgen op twee puntjes. En de laatste wedstrijd van die tweede periode is de wedstrijd op VW Hamme. Ik word er al voortdurend over aangesproken. Die match is uiteraard belangrijk, maar dat zijn de andere ook. Stel dat we nu 2 op 9 halen, dan kan het gat al groot zijn.”

Oefenmatch Oostkamp

Ook andere ploegen zijn nog niet uitgeteld. “Er is een gaatje, maar ik zie Diksmuide, Kalken, Jong Lede of zelfs RFC Wetteren wel nog een woordje meespreken.”

VW Hamme trekt komend weekend naar Wetteren, de winnaar van de eerste periode (23 op 30), maar nu allerlaatste in de tweede periode (1 op 18). Mandel speelt tegen KVC Drongen, de ploeg waartegen het ook de competitie opende. “We gingen er met 1-6 winnen, maar dat wil niet zeggen dat we er nu weer overheen zullen lopen. In de heenwedstrijd viel alles in de juiste plooi voor ons, in zo’n openingsmatch speelt iedereen ook nog vrank en vrij. Drongen zal ook zijn punten willen sprokkelen in hun strijd in het klassement.”

Zaterdag oefende Mandel United tegen KSV Oostkamp dat een reeks hoger speelt. Er werd met 3-1 verloren, met een doelpunt van Milan Vanacker. “Het resultaat in deze match was niet belangrijk, het was wel een test voor onze fysieke conditie. En daar zit het goed mee. De spelers hebben door de vroege winterstop lang vrijaf gehad. Dat is goed om eens iets te doen met het gezin of de partner en om de batterijen op te laden. Ze hadden uiteraard een loopprogramma mee en dat is duidelijk goed gevolgd. Iedereen is dan ook fit. Ook Liam Prez die we uit voorzorg tegen Oostkamp nog aan de kant lieten, zal deze week voluit kunnen meetrainen.”

Kern breed genoeg

Mandel United is dus klaar voor de tweede seizoenshelft. “We tellen nu al 34 punten, daar moeten er zeker nog 30 bij als je wil meedoen voor de prijzen. Er staan bij ons inderdaad heel wat spelers op twee gele kaarten, maar dat is ook logisch in deze fase van het seizoen waar we eigenlijk nog niet veel geschorsten hadden. Maar de kern is breed genoeg om dat op te vangen.”