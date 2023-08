KVK Westhoek speelt dan toch niet tegen RRC D’Etterbeek in Croky Cup na administratieve fout: “Jammer, het zou match tegen mijn jeugdvriend geweest zijn”

KVK Westhoek zou zondag RRC D’Etterbeek ontvangen tijdens de tweede ronde van de Croky Cup. Maar de club wisselde vier spelers in vier wisselmomenten en dat is een wisselmoment te veel. De klacht van RC Villers La Ville werd woensdagavond gegrond verklaard en zo komt die ploeg zondag op bezoek in het Crackstadion.

Het had zondag een speciale ontmoeting kunnen zijn voor Westhoek-coach Bram Lucker. Bram is peter van het kind van de voorzitter van de Brusselse ploeg RRC D’Etterbeek. Die voorzitter is de geboren Roeselarenaar Anthony Houthoofd. “Anthony en ik groeiden samen op en zijn steeds heel goed bevriend gebleven. Zijn vrouw is Limburgse en hij studeerde in Leuven, waardoor hij in die regio is blijven plakken”, geeft Bram mee.

Vier wisselmomenten

“Zondag na de wedstrijd wist ik al dat er mogelijk een staartje zou komen aan de 2-3-overwinning. Ze wisselden vier keer op vier verschillende wisselmomenten in de tweede helft. Vier wissels is niet verboden, alleen moet dat in drie momenten gebeuren. Er volgde een klacht van tegenstander en reeksgenoot Villers La Ville.”

Unieke kans

“Wat in de lucht hing, werd woensdagavond dan officieel: de 2-3 voor RRC D’Etterbeek werd omgezet in een 5-0-forfaitzege voor de thuisploeg. Het is wel jammer dat ik de match tegen mijn jeugdvriend mis. What are the odds dat je elkaar zou tegenkomen tijdens de Beker van België. Het zou een unieke belevenis geweest zijn.”

Eerste oefenzege

Voor KVK Westhoek wordt het de eerste officiële match na drie oefenpartijen. “Tegen Gullegem en Harelbeke verloren we en konden we niet scoren. Woensdagavond vonden we zes keer de weg naar het doel tegen de Henegouwse eersteprovincialer RFC Molenbaix, eindstand 6-1.”

De goals kwamen op naam van Marco Willemyns (vier keer), Kevin Gallo en Chems Guenoune. “Aan de rust wisselde ik de volledige ploeg, zodat iedereen speelgelegenheid kreeg. Nu focussen we ons op zondag tegen Villers La Ville. Qua voorbereiding verandert er weinig tot niets. Net als Etterbeek speelt Villers La Ville in de tweede provinciale van Waals-Brabant.”

Villers La Ville ligt op 160 kilometer van Ieper en bevindt zich ongeveer tussen Brussel en Charleroi.