KVK Westhoek pakt uit met gratis voetbalmatch na de fusieheisa: “We willen met een schone lei starten”

Na de mislukte fusie met Sassport Boezinge wil de Ieperse voetbalcub KVK Westhoek naar eigen zeggen op een positieve manier aan het nieuwe seizoen beginnen. “Iedereen krijgt gratis toegang tot het stadion voor onze eerste match.”

De club start met een bijna volledig nieuwe ploeg en bestuur. Oudgediende Geert Glorie (67) is er wel nog bij. “We pakken uit met een primeur voor onze eerste match nu zondag: iedereen mag gratis komen supporteren”, verrast de clubsecretaris.

Tombola

KVK Westhoek wil de competitie “op een leuke en gezellige manier inzetten”. “Zowel spelers, familie, vrienden, kennissen en nieuwe bezoekers zijn vanaf 13 uur welkom in het Crackstadion om ons eerste elftal te komen aanmoedigen tijdens de match om 15 uur tegen KFCHO Kalken”, klinkt het. “Elke speler van KVK Westhoek zal kunnen deelnemen aan een tombola waarbij er een aantal waardevolle prijzen verloot zullen worden, waaronder een wedstrijdbal die getekend zal zijn door de spelers van de A-kern. We zetten in op een sterkere binding met de jeugdwerking.”

De club hoopt om een massale opkomst “om er een sfeervolle en toffe namiddag van te maken”.

Fusie

“We willen met een schone lei starten na de mislukte fusie met Sassport Boezinge van vorig seizoen”, aldus Glorie. “Die fusie was wenselijk, want beide clubs hebben overal mensen te kort en op een aantal vlakken doen we krak hetzelfde. Denk maar aan de indiening van een licentiedossier.”

De fusie raakte niet door de algemene vergadering van KVK Westhoek, maar het idee naar een bredere samenwerking met een of meerdere clubs uit de Ieperse deelgemeenten blijft wel sluimeren bij het bestuur.

“Logische evolutie”

“Het is een logische evolutie: we hebben vrijwilligers en velden nodig. En ons werk is specialistenwerk geworden. Wie zich geroepen voelt om mij op te volgen, mag zich nu al kenbaar maken: idealiter zou die persoon zeker een paar jaar moeten ‘inlopen’. Wanneer ik precies stop, zal de toekomst uitwijzen”, besluit Glorie. (TP)