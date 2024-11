KVDO staat stevig op derde stek na mooie 9 op 9: “Niemand verwachtte ons zo hoog”

Na een solide prestatie tegen Hoger Op Kalken (3-1) trekt KVDO vrij ontspannen naar Eendracht Aalst Lede. Jasper Vandenschrick (19), een van de uitblinkers van de afgelopen weken, blijft nuchter. “Niemand verwachtte ons zo hoog in het klassement.”

Met zeges tegen Stekene (3-0), Lauwe (0-2) en Kalken draait KVDO netjes mee in de top van derde amateur. Vandenschrick scoorde op Lauwe en was met een goal, voorbereidende actie en veel loopwerk van goudwaarde tegen Kalken. “Ik hoop dat ik op dreef blijf”, lacht de jonge Gistelnaar. “Ik heb geen flauw idee waar mijn goeie prestaties nu precies aan liggen. Ik kan alleen maar blij zijn, blijven doorzetten, en beter en beter worden.”

“Het klopt dat de trainer veel met de spelers praat. Zo startte ik in eerdere wedstrijden op de bank omdat ik wat minder was. Op die manier kreeg ik de tijd om terug op te bouwen. Hopelijk blijft dit duren.”

Thuisaanhang

Ondanks zijn leeftijd zit Vandenschrick al lang in het voetbal. “Ik begon als vierjarige te spelen bij Snaaskerke, was ook actief bij KV Oostende en belandde via Koksijde bij Diksmuide. Dit is hier mijn zesde seizoen. Ik studeer lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan de UGent en pendel dus op en af naar de trainingen. Mijn studies helpen me in mijn carrière en om mijn lichaam goed te verzorgen.”

Niet alleen de speler zelf, maar de hele groep kent een hoogtepunt met nu een knappe derde stek. “Vooraf had niemand verwacht dat we als nieuwkomer in de reeks op deze positie zouden staan. Daar zit het effect van de thuisaanhang zeker voor iets tussen – zo’n publiek geeft ons een ferme boost.”

“Als je in onze reeks verliest kan je zo weer onderin belanden”

“Maar kijk, in onze reeks is elke ploeg een uitdaging. Neem nu Stekene: die staan onderin, maar speelden echt heel goed. Vorig jaar in eerste provinciale werden onze foutjes niet afgestraft, hier in derde amateur wél. Als je verliest, kan je zo weer onderin belanden.”

“Wel of geen eindronde: we bekijken het match per match. Eendracht Aalst Lede is opnieuw een topper, onze prestatie moet alweer vol erop zijn.”

Trainer Dieter Vandendriessche (42) vierde ook een mooie contractverlening tot 2027.

Waardering

“Een teken van waardering en respect”, glundert Vandendriessche. “Na de promotie van afgelopen seizoen – en mijn eerste jaar bij de club – was er al sprake om de overeenkomst te verlengen. En vorige week kwam alles in een stroomversnelling.”