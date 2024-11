KSC Wielsbeke voelt het mes op de keel

Voorzitter Jean-Pierre De Leersnyder had de spelers na hun zes op zevenentwintig op hun plichten gewezen en dat resulteerde in een zege tegen Blankenberge. Bevestigen op Hamme was de opdracht, maar blijkbaar duurde de opflakkering slechts één wedstrijd. Het werd 6-1. Het is elke week van moeten, maar tegen Wervik meer dan ooit.

“Onze overwinning tegen Blankenberge deed heel veel deugd, hoewel je tijdens de tweede helft merkte dat er weer paniek in de rangen sloop na de aansluitingstreffer van de kustploeg. Wij spelen echt met te veel schrik en met te weinig vertrouwen in onze eigen kwaliteiten. Gelukkig hielden wij, ook dankzij een sterke keeper, stand tegen Blankenberge”, blikt T1 Maarten Deschuymere terug. “Op Hamme troffen we een sterke tegenstander en vooral een solide ploeg. We kwamen achter, maar tactisch zat het vrij goed in mekaar en op die manier scoorden we ook de gelijkmaker. Vlak voor de pauze slikten we echter op een lullige manier een tweede doelpunt. Daardoor waren we genoodzaakt om het geweer tactisch van schouder te veranderen en risico’s te nemen. Die werden genadeloos afgestraft, want elke bal die Hamme diep speelde, leverde gevaar op. Ik werp niemand een steen, maar het feit dat we slechts twee keer geel pakten, waarvan één kaart voor een invaller, zegt volgens mij heel veel.”

degradatie?

“De eerste vijf matchen scoorden we moeilijk, maar we kregen ook amper doelpunten binnen. Ondertussen waren dat er vijf tegen Mandel United, drie tegen Erpe-Mere en zes tegen Hamme en dat met dezelfde verdediging van vorig seizoen. We zullen even goed moeten nadenken hoe we uit deze situatie geraken, want met Wervik en Sint-Denijs Sport staan we voor belangrijke matchen. Een zes op zes is een must om in de toekomst nog naar boven te mogen kijken. Lukt het niet, dan wordt het strijden tegen de degradatie. Wervik is voor Wielsbeke traditioneel een zware dobber en bovendien geniet Wervik het voordeel dat het zonder druk naar Wielsbeke kan afzakken. Bij ons daarentegen is het werkelijk met het mes op de keel.” (IVD)

Zondag 19 november om 14.30 uur: KSC Wielsbeke Eendracht Wervik.