KM Torhout viert promotie naar tweede amateurklasse

Zondagmiddag haalde KM Torhout het in een duel van alles of niets met 1-0 van van reeksgenoot Tempo Overijse.

Na een lang en slopend seizoen kon KM Torhout zich in de finale van de eindronde op de valreep verzekeren van een ticketje voor promotie naar tweede amateurklasse. De mannen van T1 Stijn Meert haalden het in een zenuwachtige wedstrijd met het kleinste verschil van reeksgenoot Tempo Overijse. Damon Timmerman zorgde een kwartier voor affluiten voor het enige doelpunt, wat voor uitzinnige vreugdetaferelen in Torhout zorgde.

Zo zet KM de kroon op het werk na een uitstekend seizoen met een indrukwekkende remonte na een tegenvallende start. KM kwalificeerde zich een aantal matchen voor het einde van de reguliere competitie al voor de eindronde. Maar door een verlies in Turnhout, in de eerste match van die eindronde, leek KM de promotiedroom al meteen weer te mogen opbergen.

Na een emotionele rollercoaster kregen de Torhoutenaren te horen dat Moeskroen geen licentie kreeg en dat er bijgevolg nog een extra promovendus zou zijn. De mannen van Stijn Meert grepen de kans met beide handen en klopten eerst Diest met duidelijke 5-0-cijfers om uiteindelijk tegen Overijse de promotie veilig te stellen.