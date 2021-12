Contractverlengingen bij KM Torhout : trainer en spits tekenen bij

Het seizoen verloopt voorspoedig voor KM Torhout. Na een desastreuze start met 0 op 12 werden nadien zes overwinningen op rij geboekt en werd een fameuze reeks neergezet waardoor KM inmiddels op een mooie derde plaats staat, weliswaar op elf punten van leider SV Oostkamp, dat met 41 op 45 en ongeslagen de rangschikking aanvoert.

Sportief manager Didier Degomme heeft daarom snel gehandeld. Hoofdtrainer Stijn Meert tekende voor twee jaar. Na de geslaagde heenronde is het contract bestendigt en het is dus zeker dat Meert ook volgend seizoen de lijnen uitzet als hoofdtrainer.

Degomme heeft inmiddels ook één van de vaste waarden uit het elftal vastgelegd. Ruben Pyck (27) die van de jeugd van KSV Bredene een eerste keer naar KM Torhout kwam en er op zijn zeventiende debuteerde in het eerste elftal trok nadien naar Deinze, Izegem, Harelbeke en Mandel en keerde dit seizoen terug naar KM Torhout, waar hij tot op heden een bepalende speler is, vooral op de rechterkant van middenveld en aanval, en tot op heden al zes keer scoorde. Pyck blijft dus ook volgend seizoen op de Velodroom en begint er in juli aan zijn vierde seizoen bij KM, in twee periodes van telkens twee jaar. (DACH)