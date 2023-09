Chems Guenoune helpt KVK Westhoek aan eerste zege

KVK Westhoek heeft vorig weekend voor het eerst kunnen winnen. De 1-3-zege op het veld van Avanti Stekene levert de ploeg een vier op negen op. Zondag komt Vigor Wuitens Hamme op bezoek in het Crackstadion.

Een van de doelpuntenmakers tegen Avanti Stekene was Chems-Edinne Guenoune. “Iedereen noemt me Chems”, verduidelijkt de Franse linkerflankaanvaller. “Ik kwam samen met ploegmaat Emile Mourmanne in het tussenseizoen over van Dottenijs, de kampioen van tweede provinciale. Voor mijn komst naar KVK Westhoek had ik al een akkoord met eersteprovincialer Moen. Ik ben hen echter dankbaar dat ze me alsnog lieten gaan toen KVK Westhoek op de proppen kwam. Het is best wel een niveauverschil, zeker op fysisch vlak. Maar voetballend kom ik beter tot mijn recht in derde amateur. Mijn eerste goal voor KVK Westhoek deed enorm deugd. Seppe Gantois bracht de bal voor doel en ik kon het leer in doel werken. Coach Bram Lucker vergeleek mijn doelpunt met Alex Czerniatynski. Dat mijn doelpunt uiteindelijk deel uitmaakt van onze eerste driepunter, maakt het nog mooier. Hopelijk ben ik gelanceerd. Mijn doel is om dit seizoen 15 keer te scoren.”

Zaalvoetbal

Chems komt uit het Franse Roubaix en hij is nog niet lang veldvoetballer. “Ik heb er een lange carrière in de zaal achter de rug. Voor Dottenijs speelde ik vooral in de zaal en het bracht me veel technische vaardigheden bij.” Hij integreerde vlot bij zijn nieuwe ploeg. “Hier hangt een familiale sfeer en ik krijg veel vertrouwen van de coach en de volledige technische en medische staf. De accommodatie is uitstekend en we mankeren hier niets. We carpoolen met vijf spelers van en naar de training. Naast Emile zitten ook Tony Lorthiois, Kevin Gallo en Julien Daxhelet in dezelfde wagen. De sfeer tijdens de autoritten is top.”

Dankzij de eerste zege telt KVK Westhoek nu vier op negen. “En dat had gerust zeven op negen kunnen zijn. We kregen in de eerste twee matchen telkens in de slotfase nog een goal binnen. Zondag komt VW Hamme op bezoek. Naar verluidt een sterke ploeg, maar we hopen om toch iets te rapen. We viseren dit seizoen de linkerkolom, maar daarvoor zullen we keihard moeten blijven werken”, aldus Chems, die verkoper is van parfums. “Ik ruik altijd goed”, lacht de 26-jarige voetballer.