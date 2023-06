Bram Lucker nu ook sportief manager bij KVK Westhoek: “We zoeken spelers die zich willen bewijzen”

Na het vertrek van Koen De Bleeckere en Luc Vanthomme bleef KVK Westhoek niet bij de pakken zitten. Achter de schermen zijn ze volop bezig met de uitbouw van de ploeg voor volgend seizoen. Daarin speelt coach-manager Bram Lucker een belangrijke rol.

“Ik had ook aanbiedingen van andere clubs, maar wilde Westhoek niet in de steek laten”, steekt Bram Lucker (41) van wal. “Ik heb er weer volle goesting in om dit project verder uit te bouwen. Toen Koen en Luc de club verlieten, hadden we geen tijd meer te verliezen. Ik stelde voor om zelf het sportieve luik in handen te nemen. Nieuwe spelers komen anders ook even praten met de trainer. Bovendien beschik ik over een vrij ruim netwerk. Ik was dus vragende partij om de combinatie trainer en sportief manager op mij te nemen.”

Zes transfers

Bram bevestigt dat er al enkele nieuwe spelers werden aangetrokken. “We zoeken spelers die gretig zijn om zich te bewijzen. Spelers die misschien vroeger een verkeerde keuze maakten en dus gemotiveerd zijn om zich te tonen. Er tekenden al zes spelers en we hopen snel nog enkele dossiers af te ronden. Dan zullen we in een keer met alle namen naar buiten komen. Veel mensen hebben misschien lage verwachtingen en denken dat we rijp zijn voor eerste provinciale. Wij zullen er echter alles aan doen om het tegendeel te bewijzen.”

Ook voorzitter ad interim Francky Lein (58) is blij dat Bram aan boord blijft. “We hebben de voorbije werken hard gewerkt achter de schermen en hopen op korte termijn onze plannen voor te stellen. Naast het sportieve moeten nog enkele extrasportieve zaken afgerond worden. Het stemt me echter tevreden dat de samenstelling van de nieuwe kern de goeie richting uitgaat. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst.”

Francky riep ook een deel van de supporters samen. “Het is voor mij belangrijk dat er meer van onderuit kan gewerkt worden. We moeten van een piramidestructuur naar een cirkelstructuur evolueren, waarbij iedereen zijn ideeën kan spuien. Het is belangrijk om ons oor te luisteren te leggen bij de supporters. Ze zijn een belangrijke betrokkene van de club en samen met hen willen we meer beleving en interactie creëren. Ik denk bijvoorbeeld aan een officiële supportersclub.” (API)