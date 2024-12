Aaron Dhondt (Mandel United): “We zijn mee met de koplopers, maar beslissing valt na Nieuwjaar”

Mandel United bracht de moeilijke verplaatsing naar SC Blankenberge tot een goed einde en blijft zo bovenin meedraaien. In de laatste wedstrijd voor de winterstop komt SC Wielsbeke zaterdag op bezoek.

De 15 wedstrijden van de heenronde zijn gespeeld, met negen zeges en vier gelijke spelen totaliseert Mandel United 31 punten, eentje minder dan leider VW Hamme. Mandel is ook de vlotst scorende ploeg (36 goals) én ook verdedigend loopt het goed. Enkel E. Wervik en KSV Diksmuide (elk 13) hebben minder goals geïncasseerd dan Mandel United (16). Een tripje naar de kust leverde afgelopen weekend drie punten op. “We wisten waar we ons moesten aan verwachten. Het veld ligt er niet al te best bij, maar qua weersomstandigheden viel het nog mee”, opent Aaron Dhondt (28). Met goals van Matt Demets op strafschop en Gillian Vervacke in het absolute slot werd een 0-2-zege veilig gesteld. “Blankenberge is een stugge tegenstander, maar we hebben dat goed aangepakt.”

Aaron is al aan zijn derde periode bezig bij de club. In 2015 streek hij voor het eerst neer bij KFC Izegem. Na omzwervingen van eerste klasse bij Waasland-Beveren tot eerste amateurklasse bij Knokke, keerde hij een eerste keer terug bij Mandel United. “Ik woon in Izegem op een kilometer van het stadion, en werk ook vlakbij, bij Athos. Ik voel me hier ondertussen meer dan thuis. Ik ken er iedereen, en amuseer me op en naast het veld.”

De diepe spits die hij was in zijn eerste periode is omgevormd tot flankspeler. “In ons systeem neem ik nu de volledige rechterkant voor mijn rekening. Dat doe ik graag, ik heb veel ruimte om in te lopen. Ik kom misschien wat minder voor doel, maar we doen het uiteraard voor het teambelang.”

Vanacker geschorst

Mandel United doet het ook gewoon goed dit seizoen. “We moeten enkel naar onszelf kijken. In januari en februari wordt veel beslist, is de mening van onze trainer. We hebben nog één match voor de winterstop, dan mogen we even rusten en moeten we klaar zijn voor die belangrijke maanden.”

SC Wielsbeke kende een moeilijke start van de competitie. “Maar ondertussen is Francky Cieters daar trainer en wonnen ze nu toch maar mooi van RFC Wetteren. In de heenronde zijn we er met 2-5 gaan winnen, maar dat garandeert niets. Iedereen kan van iedereen winnen. Maar wij hopen natuurlijk het kalenderjaar af te sluiten met een zege.”

Milan Vanacker is geel geschorst, voor de rest kan coach Paravizzini een beroep doen op zijn volledige kern. De gesprekken met de A-kern worden opgestart. (WVS)