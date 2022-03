Zwevegem Sport viert 80ste verjaardag

Zondag werd een dag lang de 80ste verjaardag gevierd van voetbalclub Zwevegem-Sport. Er waren de hele dag activiteiten voor het brede publiek en de eerste ploeg mocht thuis de overwinning op zak steken.

Men wilde van het verjaardagsfeest eerder een volksfeest maken waarop alle Zwevegemnaren welkom waren. Iedereen mocht gratis binnen en kreeg er nog een aperitief bovenop.

Volgens voorzitter Tom Desmet zijn er bij de club nog veel gelijkenissen met 80 jaar geleden. “Ondanks alle technologische en andere evoluties zijn er nog vele gelijkenissen bij 80 jaar terug. De vereniging wordt nog steeds gedragen door vrijwilligers, sponsors, leden, toeschouwers en sympathisanten. Daarnaast is er nog de zeer gewaardeerde steun van de gemeente.”

Zwevegem Sport verbindt mensen met de gedeelde passie voor het voetbal. “Supporteren, ontmoeten, delen van emoties, vriendschappen smeden, feesten, rouwen … het gebeurde allemaal in de schoot van onze club. Naast de gedeelde voetbalpassie is het sociale aspect de krachtige motor waarmee we verder werken.”

Huis van het Kind

De voorzitter wil het sociaal engagement van de club extra in de verf zetten. “Naast ons eigen sociaal weefsel via de meer dan 350 jeugdleden, vrijwilligers, trainers, ouders, medewerkers en bestuursleden willen we ons sociaal engagement onderstrepen via een éénmalige actie. We verzamelen fondsen voor ons Zwevegems ‘Huis van het Kind’, via een onlineveiling van unieke gesigneerde sporttruitjes van Belgische vedetten steunen we lokaal goed werk. Alles zal via onze Facebookpagina verlopen.”

Zondag werd er dus de hele dag gevierd. ’s Morgens stond een ontbijt op het programma van de Studax, ’s middags was er aperitief en werd hulde gebracht aan de Provinciale U15 die kampioen speelden. In de namiddag speelde Zwevegem Sport tegen Blauwvoet Otegem. Een wedstrijd die door de thuisploeg gewonnen werd met 3-0. Goed voor Zwevegem, maar minder goed voor Otegem die zo wellicht de degradatie niet meer kan ontlopen.

Groot feest

Ook werd een reuzetombola georganiseerd. De hoofdprijs, een Zwevegem Sportfiets, ging naar Ortwin Malfait, toevallig één van de clubiconen. Ortwin herinnert zich vooral nog zijn eerste wedstrijd bij het eerste elftal van Zwevegem Sport. “Het was op 30 maart 1958. Indien we de wedstrijd wonnen, waren we kampioen. Dit gebeurde ook en voor het eerst in de geschiedenis promoveerden we naar de nationale reeksen.”

”Er was groot feest in Zwevegem, ook al omdat die dag de Ronde van Vlaanderen gereden werd en de nummers 1 en 2 Germain Derycke en Willy Truye waren. Ook al twee Zwevegemnaars. En alsof dat nog niet genoeg was, was er die dag ook nog een priesterwijding in de gemeente. Het werd een volksfeest van jewelste.”

