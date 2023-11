Zwevegem Sport (2B) pakt eerste periodetitel

Zwevegem Sport heeft zijn steile ambities nooit onder stoelen of banken gestoken. Ondanks de druk die het zichzelf daarmee oplegde, zijn de jongens van T1 Frederic Calu momenteel een maatje te groot voor de tegenstanders. Vorige speeldag werd 1-3 gewonnen op Moorslede. De achtste zege in negen wedstrijden. Daarmee verzekerden de rood-witten zich tevens van de eerste periodetitel.

“De eerste prijs is binnen”, lacht Lowie Smet. “Met dit ticket voor de eindronde ben je nog niet zeker van titel of promotie, maar we hebben toch al iets in handen.”

Lowie Smet heeft met vijf goals een belangrijk aandeel in de uitstekende start. “Bij ons is het niet belangrijk wie scoort”, beweert de 22-jarige flankspeler. “Gilles Garrevoet is met acht doelpunten momenteel onze beste scherpschutter. Maar de nadruk wordt vooral gelegd op een sterk collectief. En daar heeft onze T1 Frederic Calu wel een groot aandeel in. Hoe hij iedereen bij de les kan houden voor de wedstrijd, de tegenstander als geen ander kan fileren, getuigt van grote klasse.”

Topscorer

Lowie Smet heeft altijd een neus gehad voor doelpunten. Vorig seizoen, toen bij BV Otegem, kroonde hij zich met 27 goals tot de absolute topscorer van derde provinciale. “Of ik als speler geen hogere ambities koester? Met Zwevegem maakte ik de beste keuze. Mijn huidige club wil liever vandaag dan morgen de stap naar eerste provinciale zetten. We zijn er nog niet, de weg daartoe is nog lang, maar we zijn momenteel goed bezig. Zwevegem wil op termijn uitgroeien tot een stabiele eersteprovincialer. En daar wil ik mijn steentje toe bijdragen. Of ik voor mezelf de lat mag en wil hoger leggen? Daar ben ik voorlopig niet mee bezig. Iedere speeldag geef ik het beste van mezelf, ik wil steeds beter worden. We zien wel wat de toekomst brengt.” (AV)