Xavier Deleu en Vlamertinge kunnen weer omhoog kijken

Na stevige inspanningen om het veld in Vlamertinge sneeuwvrij te krijgen, werd het harde werk beloond met twee thuiszeges voor de A- en B-ploeg. Voor de A-ploeg was het een belangrijke driepunter tegen SK Nieuwkerke. Zo kunnen ze weer omhoog kijken.

Trainer Xavier Deleu (60) was een tevreden man na de ruime 4-1-zege tegen SK Nieuwkerke. Voorafgaand aan de match was er een sponsoretentje met meer dan 100 eters. Daardoor startte de match pas om 15.30 uur.

Goed herpakt

“Ik had een tactische wijziging doorgevoerd, want ik wilde baas zijn in het middenveld. Na een vroege en ongelukkige achterstand hebben we ons goed herpakt en vooral de tweede helft was een van de betere helften van dit seizoen. Een cruciale zege, want nu zetten we Nieuwkerke al op negen punten. Na de zege van de B-ploeg een dag eerder, was het een mooie beloning van het harde werk op zaterdag. We hebben met man en macht gewerkt om het veld bespeelbaar te maken.”

Xavier wil in de resterende 13 matchen nog de helft van de punten halen. “Afgerond naar boven is dat nog 20 punten. Als dat lukt, tellen we vijf punten meer dan vorig seizoen en dan zal ik tevreden zijn. Zaterdag trekken we naar Avelgem, de vijfde in de stand. Een powerploeg met veel duelkracht. Dergelijke ploegen liggen ons iets minder, al spelen we daar niet altijd slecht. Het zal weer aanpassen worden om op natuurgras te spelen. Thuis gingen we met de billen bloot na een dramatische wedstrijd. Het werd toen snel 0-3 en bij affluiten was het 2-6”, weet de Ieperling, die aan zijn zesde jaar bezig is bij KSKV. “Het is mijn tweede volledige seizoen als hoofdtrainer en mijn 20ste jaar als trainer. Wat de toekomst brengt, zal later nog duidelijk worden. We concentreren ons nu op het huidige seizoen en we willen goed eindigen. Misschien kunnen we wel verrassen in de derde periode?”