Wouter Maerten nieuw hoofd sportieve cel SC Zonnebeke

Wouter Maerten is het nieuwe hoofd van de sportieve cel van tweedeprovincialer SC Zonnebeke. Met die sportieve cel zet hij de sportieve lijnen van de club uit.

De sportieve cel van SC Zonnebeke bestaat uit een vijftal personen. “Als club ambiëren we het hoogst mogelijke”, vertelt Wouter Maerten. “We willen evolueren naar een club die elk jaar in tweede provinciale meedoet voor de eindronde. Is het meer, zoveel te beter. Dat gebeurt stap voor stap. Misschien lukt het dit jaar nog niet, maar dat zou ook geen ontgoocheling zijn. Het is een toekomstvisie. Het verloop van de competitie was er een met twee gezichten.”

“We begonnen heel sterk, maar kenden dan een terugval waarbij we jammer genoeg punten verloren tegen ploegen uit de onderste regionen, alhoewel ons spel goed bleef. Ondertussen vervingen we onze trainer Romain Haghedooren door Yusef Filiz. De visie van de vorige trainer was niet meer in overeenstemming met de visie van de club en een afscheid was de beste optie.”

Voor eerst een B-ploeg

“Yusef is een ambitieuze jonge trainer die zich wil bewijzen. Zijn trainingen zijn goed en de klik met de spelers is er. Intussen zijn we al druk bezig met de transfers en de ploeg voor volgend jaar. Een achttal spelers verlengden al hun verblijf en de overtuiging is er dat er nog zullen volgen. We hebben ons ook al versterkt met Enver De Weirdt van KFC Marke.”

“Dit jaar spelen we voor het eerst met een B-ploeg en de resultaten zijn beter dan we gehoopt hadden. De goede jeugdwerking van de laatste jaren begint zijn vruchten af te werpen. Zondag spelen we thuis tegen Avelgem. We hopen de drie punten thuis te kunnen houden, want Avelgem is een ploeg die ons ligt. We missen wel een aantal spelers, maar we recupereren Tom Hillewaere.”

Zondag 12 januari om 15 uur: SC Zonnebeke – KVK Avelgem.