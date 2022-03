Ward Vanaudenaerde (RC Lauwe) trekt volgend seizoen naar SV Moorsele: “Ik kan tevreden terugblikken”

Ward Vanaudenaerde (33) draait al een hele tijd mee in het voetbal. Begonnen bij SC Menen is hij momenteel aan de slag bij RC Lauwe dat aardig op weg is om het behoud te verzekeren. Volgend seizoen gaat hij zijn goeie vriend Jens Dubois vervoegen bij SV Moorsele.

Ward Vanaudenaerde was pas zeventien toen hij met de eerste ploeg van SC Menen mocht opdraven, toen in tweede provinciale. “Maxime Vandamme was toen trainer bij Sporting en ik mocht mijn eerste titel vieren in tweede provinciale”, aldus Ward, die toen als aanvallende middenvelder speelde en een grote toekomst werd voorspeld. Maar het zat de kersverse Geluwenaar niet altijd mee. “Driemaal werd ik geopereerd aan de kruisbanden van de knie. Tweemaal moest ik onder het mes voor een meniscusletsel. Al die ingrepen waren er de oorzaak van dat mijn snelheid werd afgebot. Desondanks kan ik toch tevreden terugblikken. En mijn carrière zit er nog niet op. Bij Sporting heb ik daarna nog meerdere prijzen, van titel tot promotie, mogen vieren. En ik was toch gedurende meerdere jaren vaste waarde in derde klasse, nu tweede afdeling. Niet veel eigen jeugdspelers kunnen dat zeggen.”

Na Menen verdedigde Ward ook de kleuren van Wervik, Geluwe en dit seizoen RC Lauwe. Volgend seizoen gaat hij aan de slag bij SV Moorsele. “Bij mijn goede vriend Jens Dubois’, voegt Ward er aan toe. “We zijn samen opgeroeid, hebben samen bij de jeugd van Sporting gespeeld. Als we nog eens wilden verenigd worden, was het nu het moment, want we worden beiden een dagje ouder. En Moorsele lijkt me een goede keuze. Een gezellige club die bovenaan meedraait in tweede provinciale En niet onbelangrijk, ik ken de trainer Kevin Vandecasteele. Bij Menen waren we in een ver verleden ooit ploegmaats.”

Momenteel is Ward Vanaudenaerde goed bezig om met RC Lauwe het behoud te verzekeren in eerste provinciale. “Net als ik kwam Racing dit seizoen laat op dreef. Geplaagd door rugklachten kon ik me aanvankelijk niet doorzetten bij Racing. Maar die rugproblemen behoren ondertussen tot het verleden. Vóór de winterstop zaten we duidelijk in het slop. Maar met 14 op 18 hebben we de rug gerecht en zijn goed op weg om ons ticket voor eerste provinciale te vernieuwen.”

Wat kalmer aan

Ward Vanaudenaerde is bij Menen nog steeds als jeugdtrainer aan de slag. “Iedere vrijdag geef ik er techniektraining. Voorheen heb ik nog enkele ploegen onder mijn hoede genomen, maar op den duur bleef er nog weinig tijd over voor mezelf. Vandaar dat ik het momenteel wat kalmer aandoe. Het zal ook met de leeftijd te maken hebben.” (lacht)

Net als iedereen in Menen verschoot Ward Vanaudenaerde zich een bult toen hij vernam dat SCT Menen na dit seizoen van het voetbaltoneel zou verdwijnen. “Toen ik het nieuws vernam, kon ik het moeilijk plaatsen. Tenslotte heb ik bij Sporting 25 jaar gespeeld, waarvan 13 jaar in de eerste ploeg. Niemand zal het mij wellicht kwalijk nemen als ik zeg dat Menen de ploeg van mijn hart is”, besluit Ward Vanaudenaerde. (AV)