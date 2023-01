Trainer SK Snaaskerke (2B) wil mooi afscheid: Crombez gelooft in behoud

De voorbije drie seizoenen kon SK Snaaskerke zich vooral dankzij trainer Wim Crabeels handhaven in tweede provinciale. Dit seizoen startten de groen-zwarten met Didier Crombez als trainer, en met de ambitie om een stevige tweedeprovincialer te worden. Dat wil niet echt lukken. Crombez moet straks wijken, maar “we gaan er alles aan doen om in tweede te blijven.”

SKS scoort moeilijk en staat in de gevaarlijke zone, op de elfde plaats, waar elk punt belangrijk is in de strijd om het behoud. Dat zorgt voor spanning. Voor Nieuwjaar raakte bekend dat SK Snaaskerke aan het eind van het seizoen afscheid neemt van trainer Didier Crombez. Zijn opvolger wordt Wesley Deschacht, die nu al betrokken wordt bij de contract- en transferbesprekingen.

Zaterdagavond won SK Snaaskerke een oefenwedstrijd tegen SV Jabbeke, laatste in eerste provinciale. Na de partij spraken we met trainer Didier Crombez.

“Voor Kerstmis heb ik aan tafel gezeten met het bestuur, en er werd overeengekomen dat onze wegen na één seizoen zullen scheiden”, vertelt de Bredenaar. “De verwachtingen zijn blijkbaar hoger dan wat tot nu toe gepresteerd werd. Mijn verstandhouding met de spelersgroep is uitstekend en ik heb beloofd dat ik mijn contract wil naleven en me tot het eind van het seizoen zal blijven inzetten voor de club. De ambitie blijft het behoud in tweede provinciale.”

“Inmiddels is ook bekend wie mijn opvolger wordt en ik vind het normaal dat hij betrokken wordt bij de contract- en transferbesprekingen voor volgend seizoen. Dat is ook gebeurd met mij, toen bekend was dat ik Wim Crabeels ging opvolgen.”

“Momenteel staan we op de elfde plaats. Het verschil met de ploegen onder ons is miniem en de maanden januari en februari zullen cruciaal worden. Ik ben ervan overtuigd dat we het behoud kunnen verzekeren met onze huidige spelersgroep. Vorig seizoen hadden we evenveel punten, maar nu is de reeks sterker en de concurrentie is groter.”

Moeilijk scoren

“Het probleem is dat we moeilijk scoren”, zegt de trainer van SK Snaaskerke. “Bij Jong Male, de laatste wedstrijd van 2022, zijn we zeven keer los voor doel gekomen en misten we een strafschop. We verloren met 3-1. We moeten werken aan ons rendement en we gaan er de komende weken alles aan doen om in tweede te blijven.”