Trainer Pieter Van der Sloten neemt ontslag bij KSK Beveren-Leie: “Had het moeilijk met enkele personen in de entourage”

Er werd dinsdagavond niet getraind op het veld van KSK Beveren-Leie. Voor de training diende T1 Pieter Van der Sloten immers totaal onverwacht zijn ontslag in.

“Mijn ontslag staat helemaal los van het sportieve”, stelt Pieter Van der Sloten. “Ik ben vooral dankbaar voor de mooie kansen die ik hier kreeg. Het eerste seizoen misten wij net de eindronde, maar vorig jaar liep het heel wat minder. Wij konden met een zege in de barragematch echter de degradatie vermijden en onze opdracht was geslaagd. Wij begonnen aan het derde seizoen met gelijke spelen tegen Poperinge en Vlamertinge en het klikte nog altijd erg goed met de spelers en de trainersstaf. Wel zat er een beetje sleet op de relatie met enkele personen uit de entourage. Zo was het moeilijk werken en ik had niet meer de energie om door te gaan. Daarom ook mijn ontslag. Er is zeker geen andere club. Ik wil nu eerst wat tijd voor mezelf en dan zien wij wel wat er nog op mij afkomt.”

“Complete verrassing”

“Dit ontslag is een complete verrassing en ook heel spijtig”, reageerde voorzitter Claude Bamelis. “Wij hebben de trainer alles kansen gegeven en ons vertrouwen in hem was ook erg groot. Toen wij vorig seizoen in degradatiegevaar verkeerden, gaven wij hem zelfs een contractverlenging. Wij moeten echter verder en ik vermoed dat er zich heel wat kandidaat-trainers zullen melden.”

Dinsdagavond nam Pieter Van der Sloten nog uitgebreid afscheid van de spelers en zijn collega-trainers. (ivd)