Trainer Cedric Renard dient ontslag in bij VV Tielt

Tweedeprovincialer VV Tielt moet op zoek naar een nieuwe coach. Nadat zijn ploeg zaterdagavond 4-1 verloor tegen van WS Houthulst diende de veertigjarige Roeselarenaar Cedric Renard zijn ontslag in als trainer.

Cedric Renard was al bezig aan zijn vierde campagne als trainer van VV tielt. De ploeg staat met amper zes punten in de onderste regionen van het klassement in tweede provinciale B.

Op zoek naar opvolging

Tielt moet nu op zoek naar een opvolger voor de opgestapte Cedric Renard. Voorlopig nemen T2 Stijn Deman en beloftetrainer de functie over van Cedric. Kandidaat-trainers kunnen zich melden bij Steven Kindt op het nummer 0499 55 02 52 of via stevenkindt@telenet.be. (LVC)