Thijs Debuyck is optimistisch over kansen van FC Aalbeke

Na twee nederlagen op rij kon FC Aalbeke (2de provinciale B) weer aanknopen met een overwinning. De Blauwe Uilen trokken thuis tegen Moorslede in het slot het laken naar zich toe en wonnen met 2-1. Zondag trekt Aalbeke richting Zonnebeke: een haalbare kaart.

Met komende zaterdag de topper Bissegem-Moorsele kan Aalbeke mogelijk profiteren om dichter bij de leiders te sluipen. Momenteel heeft Aalbeke vier punten achterstand op leider Bissegem en drie op de nummer twee, Moorsele. Het beste scenario voor de Blauwe Uilen is een gelijkspel, op voorwaarde dat Aalbeke zelf aan de winnende hand blijft op Zonnebeke. “Wij zullen het vooral zelf moeten doen en niet rekenen op geschenken van anderen”, opent doelman Thijs Debuyck. “Het klopt dat we het tegen Moorslede niet onder de markt kregen. Maar na de nul op zes was het vooral belangrijk dat we opnieuw de zoete smaak van een zege mochten proeven. Ook al kostte het bloed, zweet en tranen. Vorige speeldag op Beselare gingen we met 4-1 zwaar de boot in. Niet omdat de thuisploeg zoveel beter was: we hoeven van niemand voetballessen te krijgen. Maar Beselare was een stuk agressiever.”

Thijs is aan zijn derde seizoen bezig bij Aalbeke. “Voorheen was ik aan de slag bij Wervik”, doet de 27-jarige Kortrijkzaan zijn verhaal. “Als jonge gast zat ik meestal op de bank. Christophe Descamps was er toen de absolute nummer één. Wervik deed zijn ding in eerste provinciale. Met Eendracht mocht ik er een titel vieren en proeven van nationaal voetbal. Maar als bankzitter was dat niet hetzelfde gevoel als toen ik vorig seizoen met Aalbeke een ereronde mocht lopen. Of we bij Aalbeke de stap naar eerste provinciale willen zetten? Niets moet, alles mag. Na de titel vorig jaar in derde, doen we het met een voorlopige derde plaats in tweede veel beter dan verhoopt. We zijn nog niet afgeschreven voor de titel, maar alles op zijn tijd. De teerlingen zijn nog niet geworpen.” (AVW)

Zondag 2 februari 15 uur: SC Zonnebeke – FC Aalbeke.