Thierry Lemaire en Beselare maken zich op voor topper

Nadat de wedstrijd op het veld van KSV Moorsele uitgesteld werd, opent KEVC Beselare zaterdagavond het nieuwe kalenderjaar met een thuiswedstirjd tegen KFC Aalbeke Sport. “Hopelijk komen we beter voor de dag dan in de heenmatch”, aldus trainer Thierry Lemaire.

KEVC Beselare moet nog even wachten om het nieuwe jaar voetballend te kunnen inzetten. De wedstrijd van vorig weekend in Moorsele werd uitgesteld omwille van de weersomstandigheden. Een juiste beslissing volgens Thierry Lemaire. “Het zou voor beide teams geen goede zaak geweest zijn om op een moeilijk bespeelbaar veld te spelen. We konden in de winterstop ook weinig trainen, waardoor het beter is dat de wedstrijd op een later tijdstip kan worden uitgevochten.”

Voor Beselare start het nieuwe jaar zo onmiddellijk met een topwedstrijd, thuis tegen KFC Aalbeke Sport, dat net boven hen staat in de rangschikking. “Zij staan derde, wij vierde. Ik herinner me uit de heenwedstrijd dat we daar een 25-tal minuten weggespeeld geweest zijn, maar dat we in de tweede helft niet de mindere waren. Het is een ploeg die moeilijk scoort, maar die wel heel goed voetbal brengt. Het is aan ons om thuis iets beter voor de dag te komen dan in de heenwedstrijd.”

Beselare sloot 2024 af op een onverwachte vierde plaats. Coach Lemaire is dan ook tevreden over wat hij in het eerste deel van het seizoen heeft gezien. “We dachten niet om halfweg het seizoen op die plaats te staan. We zijn een ploeg die is overgekomen met de ambitie om zo snel mogelijk het behoud in tweede veilig te stellen. Plots staan we daar bovenaan en we zullen er ook alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen. Als we het seizoen kunnen afsluiten tussen positie vier en acht zullen we een mooi seizoen gehad hebben”, gaat de 55-jarige coach verder.

Eindronde

Door de goede resultaten lijkt de ploeg plots te kunnen meestrijden voor een eindrondeticket. “We hebben er samen met het bestuur al over gesproken. Als de kans om eindronde te spelen zich zou voordoen, dan zullen we die zeker niet laten liggen. In die eindronde zouden we ook onze rol vervullen zoals het hoort. Maar nu al opnieuw stijgen naar eerste provinciale zou zelfmoord zijn voor de club. We hebben de laatste seizoenen gebouwd aan een mooie mix tussen ervaren spelers en eigen jeugd. We willen eerst een stabiele tweedeprovincialer worden om over enkele jaren misschien eens te spreken over eerste provinciale”, besluit de Houthemnaar, die ook volgend jaar in Beselare blijft. (BP)