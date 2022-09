Sebastien Siani gaat aan de slag bij KSV Bredene

Dit seizoen wordt tweedeprovincialer KSV Bredene meer dan ooit een ‘satellietploeg’ van grote broer KV Oostende. Na de 32-jarige Michiel Jonckheere, heeft nu ook de 35-jarige Sebastien Siani, ex-KVO, ex Saoedi-Arabië, en ex-Knokke FC voor de ploeg van trainer Kurt Bataille getekend.

Voorzitter Greg Sahli kon deze opportuniteit niet laten voorbijgaan. “Trainer Kurt Bataille is actief bij KVO als trainer van de beloften, maar hij levert ook schitterend werk als hoofdtrainer van KSV Bredene. Michiel Jonckheere, ex-KV Oostende en ex-KV Kortrijk, vond geen ploeg voor dit seizoen en werd door KVO aangetrokken als trainer van de Elite U18. Hij had ook nog zin om zelf te voetballen en via Kurt heeft hij de weg gevonden naar SV Bredene. Ook Sebastien Siani kreeg een aanbieding om bij KVO te fungeren als jeugdtrainer, T2 bij de beloften én de U18. Op aanraden van Kurt Bataille kreeg ook Sebastien goesting om zijn loopbaan te verlengen bij SV Bredene.”

“Als we onze kern van 23 spelers even analyseren, stellen we vast dat meer dan de helft spelers ervaring heeft opgedaan bij KVO, bij de jeugd, de eerste ploeg of als jeugdtrainer. Onze kern voor het komend seizoen is kwalitatief sterk en de concurrentie zal groot zijn. Elke plaats in de ploeg is dubbel bezet. Dat betekent uiteraard ook dat we dit seizoen de lat hoog zullen leggen. We lonken naar de promotie. Dat kan via de titel, maar ook via de eindronde. We starten in Lichtervelde en ontvangen dan Dosko Beveren, twee tegenstanders die ons zeker geen cadeaus zullen geven. Er zal moeten geknokt worden voor de punten! Een goede start is goud waard!”