Pieter-Jan Dumolein en SK Staden (2B) kennen een moeilijk seizoen: “Voorlopig kijk ik niet naar de stand”

In tweede provinciale B verkeert SK Staden in vieze papieren met een op twee na laatste plaats. Ook zondag liep het fout tegen KFC Poperinge (1-2). Zaterdag wacht een belangrijke verplaatsing naar Dottenijs, dat slechts een puntje meer telt.

Pieter-Jan Dumolein (29) wrijft zich alvast de handen warm. “De grensploeg staat volgens mij fel onder zijn mogelijkheden. Het beschikt namelijk over een goed voetballende ploeg die de voorbije jaren vooral thuis aardig voor de dag kwam. Vorig seizoen zijn we daar met een 4-4-gelijkspel gaan lopen, nu kunnen we alleen maar tevreden zijn met winst. Verzachtende omstandigheden zijn er niet, enkel Dieter Vandamme is nog buiten strijd met een scheurtje in de hamstrings.”

Kern verjongd

De punten kan SK Staden best gebruiken. “We wisten dat het geen gemakkelijk seizoen zou worden gezien de kern serieus verjongd is. In de matchen waar het moest, hebben we de punten gepakt, maar meer niet. Er zat nochtans meer in, zelfs bij leider Wevelgem kon er gewonnen worden. Dat was ook vorig weekend gelukt mits een goede eerste helft. Maar iedereen bleef onder zijn niveau en daarvan profiteerde Poperinge. “

“In de kleedkamer werd eens deftig gepraat waardoor iedereen echt geprikkeld aan de aftrap verscheen. De snelle aansluitingstreffer gaf ons vertrouwen, maar in de zone van de waarheid liep het steeds fout. Jammer, want daardoor verliezen we kostbare punten. Die kunnen we op het einde tekort komen, maar hopelijk is dat niet het geval. Nu kijk ik nog niet naar het klassement, wekelijks is het van moeten”, besluit Pieter-Jan.

(SBR)