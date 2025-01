Pascal De Vreese voelt zich op zijn plek bij RC Bissegem

RC Bissegem (2de provinciale B) staat na 18 wedstrijden op de eerste plaats. Net voor de topper met de nummer twee Moorsele gingen de rood-witte concurrenten met de billen bloot tegen de laatste van de reeks De Ruiter. Omdat Racing op Beveren-Leie genoegen moest nemen met een 1-1-gelijkspel, kon het slechts gedeeltelijk profiteren van de flater van de rood-witte concurrent. Als ze zaterdag winnen van Moorsele, zet Bissegem zijn titelambities kracht bij.

Net als iedereen moest T1 Pascal De Vreese zondagavond nog eens de ogen uitwrijven toen hij de uitslag van concurrent SV Moorsele vernam. “Daar had ik niet op gerekend”, opent de Bissegemse sportieve baas. “Verliezen tegen staartploeg De Ruiter, dat was dé verrassing van de dag. Nogmaals werd bewezen dat in onze reeks iedereen kan winnen of verliezen. Uiteraard zal die nederlaag hard binnengekomen zijn. Daarom zijn we zaterdag nog niet zeker van de drie punten. Moorsele zal ook wel weten wat er op het spel staat. De rood-witten zullen hun misser willen rechtzetten met een klinkende prestatie. Zaterdag gaat het nog niet om de titel, maar bij winst slaan we meteen een kloof van zes punten en nemen we een optie op de tweede periodetitel.”

Pascal De Vreese heeft bij Bissegem duidelijk zijn stempel gedrukt. Van een degradatiekandidaat maakte hij binnen de kortste tijd een titelfavoriet. “Ik heb het best naar mijn zin bij Bissegem”, bekent de vroegere topscorer van de eersteklassers Harelbeke, Bergen, Moeskroen, Waregem en AA Gent. “Ik mag hier mijn ding doen en dan voel ik me als een vis in het water. Dit seizoen beschik ik over een goed uitgebalanceerde kern. We blijven voorlopig ook gespaard van blessures, zodat ik weinig hoef te puzzelen. Of er veel jeugdig talent zit aan te komen? Bij de U15 en U17 lopen heel wat talentvolle jongeren. Maar om ze bij de A-kern op te nemen, moeten we nog wat geduld oefenen. Toen de tweedeprovincialers ons onlangs tot de gedoodverfde titelfavoriet uitriepen, moesten we even blozen. Momenteel staan we er goed voor, maar de weg is nog lang. Tegen een titel en een promotie naar eerste provinciale zeggen we niet neen. En je mag er vast op aan dat, als het zover komt, ik ervoor zal zorgen dat we ook in de hoogste provinciale reeks ons mannetje zullen staan”, besluit Pascal De Vreese. (AVW)

Zaterdag 1 februari 19 uur: RC Bissegem – SV Moorsele.