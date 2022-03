Olivier Sohier en FC Poperinge (2B) strijden nog volop voor eindrondetickets: “Offensieve versterking nodig”

FC Poperinge A boekte vorig weekend een moeizame, maar belangrijke zege tegen middenmoter SK Westrozebeke. Na de nederlaag op het veld van SK Beveren-Leie en het gelijkspel tegen FC Moen is deze overwinning een opsteker voor de rood-gelen.

“Het was geen gemakkelijke wedstrijd, maar het zijn drie gouden punten in de strijd voor een eindrondeticket”, beseft aanvoerder Olivier Sohier maar al te goed. “Scoren blijft ons grootste probleem. We scoren niet eens de helft van het aantal doelpunten van leider Wevelgem-City. Dan weet je waar het schoentje knelt. Het is vaak frustrerend om een goede partij te spelen en toch te verliezen omdat de kansen niet benut worden. Gelukkig hebben we een ijzersterke verdediging, waardoor het vaak voldoende is om één keer te scoren om een wedstrijd te winnen.”

Promoveren

Het blijft de ambitie van de spelers en het bestuur om deel te nemen aan de eindronde. “Iedereen weet dat de vorm van het moment vaak bepalend is in deze nacompetitie. Heimelijk hopen sommige mensen binnen de club wellicht dat het alsnog mogelijk is om via de eindronde te promoveren. Ik weet echter niet of dit een goede zaak zou zijn. Met onze huidige ploeg hebben we niets te zoeken in eerste provinciale. Offensief is versterking nodig, anders kunnen we beter blijven waar we zijn”, aldus Sohier.

Volgend weekend staat voor de jongens van coach Dave Van Moerkercke een moeilijke verplaatsing op het programma. “We hebben in de heenronde in eigen huis verloren van Moorsele, maar we waren eigenlijk de betere ploeg. Ook toen hebben we de kansen niet afgemaakt. Het is tijd voor revanche, want we kunnen een overwinning best gebruiken als we in de running willen blijven voor dat felbegeerde eindrondeticket. Na onze mislukte start, geloofden weinigen er nog in dat we die vooropgestelde doelstelling zouden halen. We zijn er nog niet, maar we doen nog altijd mee voor een plaatsje in de top vijf.” (PDC)

Zaterdag 26 maart om 19.30 uur: KSV Moorsele A – FC Poperinge A