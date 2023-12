Nordine Vanroosbeke start met gelijkspel bij BS Geluveld (2B)

Nordine Vanroosbeke is de nieuwe coach van BS Geluveld. Hij debuteerde met een 3-3-gelijkspel tegen KFC Marke A en treedt zaterdag aan tegen KRC Bissegem.

Nordine Vanroosbeke (44) is een Zwevegemnaar. In het dagelijks leven is hij magazijnverantwoordelijke en groepsverantwoordelijke bij de WAAK. “In de jeugd speelde ik bij Harelbeke en later was ik nog actief in het eerste elftal van Hulste Sportief”, schetst hij. “Ik moest op vrij jonge leeftijd stoppen door blessureleed en werd dan jeugdtrainer en jeugdcoördinator bij achtereenvolgens Harelbeke en Meulebeke. Daarna begon ik aan mijn carrière als hoofdtrainer. Ik was actief in alle provinciale reeksen bij Stasegem, Jong Vijve, Lendelede, Racing Lauwe en het meest recent bij Blauwvoet Otegem. Een van mijn stokpaardjes is werken met jonge gasten.”

BS Geluveld contacteerde Nordine om volgend seizoen over te nemen, nadat Pedro Nolf eerst aangaf om op het einde van het seizoen te stoppen. “Sportief verantwoordelijke Pascal Dumortier ken ik nog van bij Harelbeke. Toen Pedro er de brui aan gaf, vroegen ze of ik nu al kon overnemen. De opdracht is duidelijk: Geluveld in tweede houden. Dylan Callens wordt mijn rechterhand. Hij komt van de jeugd van KV Kortrijk en hij is een ex-speler van mij. Het is zijn eerste opdracht als T2. Ringo Depaepe zal dit seizoen depanneren als keeperstrainer. Ringo is ambitieus en hoort thuis in hogere reeksen, maar hij wilde dit doen als vriendendienst.”

RC Bissegem

Nordine begon met 3-3 thuis tegen Marke. “Een heel sterke ploeg tegen wie we het eerste halfuur niet onder de markt hadden. Uiteindelijk hebben we ons goed herpakt en konden we zelfs nog aanspraak maken op de drie punten. Zaterdag komt RC Bissegem op bezoek voor een kelderkraker. We spelen opnieuw thuis en willen ons niet wegsteken. We zullen er alles aan doen om de drie punten in Geluveld te houden.”

Volgende week wordt er niet getraind op dinsdag, maar verder traint de ploeg door. “Ik wil tactisch nog het een en ander bijschaven. Hopelijk kunnen we snel enkele sleutelspelers recupereren. Zo is ook Maxim Deltour op de terugweg na anderhalf jaar blessureleed.”