Niels Vlaemynck (KWS Houthulst – 2B): “We willen de kloof uitbouwen met de ploegen onder ons”

KWS Houthulst kwam afgelopen weekend niet aan spelen toe. De scheidsrechter vond het veld in Lissewege onbespeelbaar en zo maakten de Houthulstnaars de verplaatsing voor niets.

Zaterdag staat een thuiswedstrijd op het programma tegen KSV Bredene. Niels Vlaemynck verwacht een moeilijke wedstrijd. “Ik weet dat Bredene zich behoorlijk versterkt heeft in vergelijking met vorig jaar. Ze worden door veel ploegen aanschouwd als één van de titelkandidaten en staan ook niet voor niets derde in het klassement.” Met 32 doelpunten heeft KSV Bredene veruit de beste aanval van de reeks. Toch vreest de postbode de komst van de kustploeg niet. “Het vele aantal doelpunten dat ze al hebben gemaakt, is zeker iets dat we zullen meenemen in de wedstrijdvoorbereiding. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte en ons spel proberen te brengen zoals we het elke week willen brengen.”

Kloof uitbouwen

Na de wedstrijd tegen Bredene staat voor Houthulst opnieuw een thuiswedstrijd op het programma, ditmaal tegen de tweede in de stand, Jong Male. Indien Houthulst daarin punten kan pakken, kan het de aansluiting maken met de top van het klassement. “We kijken in eerste instantie achter ons. We willen de kloof uitbouwen met de ploegen onder ons. De ambitie blijft de linkerkolom. Het behalen van de eindronde zou een mooi extra zijn, maar is niet ons hoofddoel”, vervolgt de 29-jarige, die terugblikt op een geslaagde seizoensstart. “Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met onze huidige zevende plaats in het klassement.” (BP)

Zaterdag 12 november om 19 uur: KWS Houthulst A – KSV Bredene.