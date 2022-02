Niels Vanneste en SK Vlamertinge A (2B) missen start van 2022 niet: “Ik zou graag ook eens tegen een topploeg winnen”

Met twee overwinningen tegen ploegen uit de onderste regionen van de rangschikking hebben de jongens van SK Vlameringe A hun start na de herneming niet gemist. Op kousenvoeten komen ze stilaan in de buurt van een plaats die recht geeft op een einderondeticket.

“We zijn de lange winterstop redelijk goed doorgekomen”, opent Niels Vanneste (26), die aan zijn tweede seizoen bij de roodwitten bezig is. “Corona heeft de trainingen wat verstoord, maar al bij al viel het best mee. Door de overwinningen tegen Otegem en Emelgem schuiven we inderdaad enkele plaatsjes op, maar eigenlijk is dit niet zo belangrijk. We spelen niet met een eindrondeticket in het achterhoofd.”

“Eens een reeksje neerzetten is wel ideaal voor de sfeer binnen de groep. Ik weet dat onze coach liefst zo snel mogelijk zekerheid wil over het behoud en dan is elk punt belangrijk. Ook de drie volgende wedstrijden spelen we tegen haalbare tegenstanders. Het zou echter verkeerd zijn om hen te onderschatten, want dan weet je dat het verkeerd afloopt.”

“Ik heb geen enkele moeite om toe te geven dat we te kort komen voor voor de top”, gaat Vanneste verder. “We hebben nog geen enkele wedstrijd tegen een topper uit de reeks gewonnen en dat zegt genoeg. Misschien moet dit onze belangrijkste doelstelling zijn van de terugronde. Soms spelen we te weinig slim tegen die betere ploegen.”

“Op het juiste moment toeslaan en geen verkeerde beslissingen nemen, is belangrijk tegen toppers. Wellicht missen we nog wat ervaring en is dat de belangrijkste reden waarom het nog niet lukte om zo’n topwedstrijd in ons voordeel te beslechten.”

Bijgetekend

De aanvaller heeft het best naar zijn zin bij SK Vlamertinge. “De sfeer zit goed en het is duidelijk dat de club bouwt aan iets moois. Zo goed als iedereen heeft bijgetekend en er komt voor volgend seizoen nog een vijftal nieuwe jongens bij.”

“Het zou leuk zijn moesten we zondag bevestigen op het veld van Staden. Het wordt een moeilijke wedstrijd op een zwaar veld. Uit ervaring weet ik dat het een stugge tegenstander is. Een nieuwe overwinning bezorgt ons zekerheid over het behoud en dan kunnen we de komende wedstrijden ontspannen voetballen en hopelijk eens een topper winnen”, besluit Niels Vanneste met een knipoog.

(PDC)