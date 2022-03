Nick De Groote (SK Staden – 2B) zet alles op alles tegen SK Geluwe: “Het wordt bikkelen voor het behoud”

Het is een moeilijk verhaal voor SK Staden in tweede provinciale. De ploeg van Nick De Groote staat momenteel voorlaatste met 18 punten. Wil het zijn vel alsnog redden in deze reeks, dan is men verplicht om de komende weken een reeks neer te zetten, hopelijk zondag al startend in de thuiswedstrijd tegen Geluwe.

“Zondag leden we echt een pijnlijke nederlaag op Nieuwkerke”, opent coach Nick De Groote. “We waren immers gans de wedstrijd de betere ploeg en hadden ook de meeste kansen maar in de zone van de waarheid liep het weeral fout. Onze tegenstander daarentegen profiteerde van een verkeerde inschatting van één van onze verdedigers om het enige doelpunt te scoren. Daarna zijn ze met tien man achter de bal gekropen en was het voor ons vechten tegen een bierkaai.”

Had je dit moeilijk verhaal enigszins verwacht?

“Om eerlijk te zijn kende ik niet zoveel tegenstanders bij de start. Vandaar dat ik steeds wilde uitgaan van eigen sterkte. Door omstandigheden kon ik bijna nog nooit met mijn type ploeg uitpakken, en moet ik wekelijks scharrelen om aan een volwaardig team te geraken. Er is altijd wel iemand afwezig. Dat zorgt ervoor dat we wellicht tot de slotspeeldag zullen mogen bikkelen voor het behoud.”

Zondag komt rechtstreeks concurrent Geluwe op bezoek.

“We hebben weinig keuze. We moeten winnen om te kunnen terugkeren tot op één punt van een veilige plaats. Jammer is wel dat twee vaste waarden met PJ Dumoulin en Sam Hoornaert er nog altijd niet bij zijn door blessures. Hun ervaring zou ik in dergelijke matchen zeker kunnen gebruiken”, besluit de 35-jarige Deinzenaar, die een mondeling akkoord bereikte voor volgend seizoen.

Zondag 13 maart om 15 uur: SK Staden – SK Geluwe.