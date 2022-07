Met schitterende ploeg wil Jong Male VV eerste kolom viseren

Ruim een halfuur voor aanvang zat T2 Kenneth Dhondt al gezellig te keuvelen met kantine-uitbater en speler Kevin Van Nieuwenhuyse.

Kenneth is een gezellige gesprekspartner en lolbroek, tot hij aan de zijde van grote baas Stijn Desmet tussen de krijtlijnen staat. “Langs de Brieversweg voel ik me heerlijk thuis. De T1 leerde ik kennen in Damme, waar ik als trainer van de doelmannen fungeerde. Hier beschikken we met Jonathan De Seranno over een prima oefenmeester van de goalies, maar Stijn vroeg om hem te vergezellen als T2. Toen we vorig seizoen, in volle strijd voor promotie, met een keepersprobleem opgezadeld zaten, maakte ik van de nood een deugd en trok opnieuw, ondanks mijn broze spieren, de handschoenen aan. Ik bekocht het met een verrekking, gelukkig in de laatste minuut.”

Alle vertrouwen

Voorzitter Guido Vandille wilde absoluut tweede provinciale bereiken. Stijn Desmet en zijn team slaagden erin die opdracht tot een goed einde te brengen. De hoofdcoach heeft er alle vertrouwen in: “Met die schitterende ploeg wil ik de eerste kolom viseren. KSKV Zwevezele wordt titelfavoriet buiten categorie. Voor de rest lijken me veel ploegen aan elkaar gewaagd. We worden ook geconfronteerd met leuke derby’s, zoals tegen Lissewege, Heist en Loppem. We zullen al vanaf de start weten hoe laat het is: we ontvangen op 4 september Club Roeselare en de week erop trekken we naar VV Tielt. Ons optimale kunstgrasveld zal hoe dan ook in ons voordeel spelen.”

Deze neofieten hopen toegevoegde waarde te brengen aan een geheel dat ook al vorig kampioenschap veel talent vertoonde: Cedric Vanhee en Jelle Bouckaert (beiden Zedelgem), Damy Ide, Davy Sigmans, Maxime Brunin (allen Beernem) en Jietse Strubbe (Daring Brugge). Volgende kernspelers hebben Jong Male verlaten: Jan Verhelst (Zwevezele), Milan Deblieck (Daring Brugge), Jonas Noë (Dudzele) en Bram Paepe (Lokeren-Temse). Yentl Vanthorre stopt met voetballen.

Kunstgrasveld gaf doorslag

We stellen enkele nieuwkomers voor, te beginnen met een kanjer uit eerste provinciale: doelman Cedric Vanhee. “Na negen jaar Zedelgem keer ik terug naar de vereniging waar voor mij alles begonnen is. Misschien had ik nood aan een andere ploeg en Jong Male is gepromoveerd. Dus popel ik om een mooie nieuwe uitdaging aan te gaan. Het kunstgrasveld gaf voor mij de doorslag, naast het feit dat ik de mentaliteit door en door ken. Ik tel 31 lentes, de ideale leeftijd voor een keeper zeker?”

Damy Ide was de vlotscorende spits van Beernem. “Ik heb een seizoen achter de rug waar ik toch wat met blessures sukkelde. Hopelijk is alle miserie nu voorbij. Mijn vorige club degradeerde, zelf wilde ik kost wat kost in tweede blijven. Jong Male straalt ambitie uit. Ik kreeg een mooi voorstel en besliste relatief vlug.”

Davy Sigmans komt evenzeer over van VVC Beernem: “Drie opeenvolgende seizoenen kwam ik hier babbelen. Sinds vorig jaar woon ik net om de hoek, word ik omringd door vrienden en kreeg op mijn beurt een puik voorstel. Geen kwaad woord over Beernem, maar zeven maats stoppen of vertrekken daar dus achtte ik de tijd rijp om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Als verdedigende middenvelder hoop ik hier toegevoegde waarde te bieden. We gaan er volop voor.”

Jietse Strubbe komt over van Daring Brugge en staat bekend om zijn verschroeiende snelheid. “Bij mijn vorige ploeg had ik een beetje de voetballust verloren. Via vrienden die langs de Brieversweg voetballen, vond ik de motivatie terug. Ik ben er me van bewust dat het bikkelen wordt om op het wedstrijdblad te geraken. Al weet ik dat de coach iedereen op dezelfde wijze behandelt.” (JPV)