“Met een van de laagste budgetten van de reeks”: RJH Komen A (2B) draait goed mee in de subtop

RJH Komen A krijgt zondag het bezoek van leider RC Bissegem A. Bij winst nadert de ploeg tot op twee punten van de tegenstander.

RJH Komen A was vorig jaar nog promovendus in tweede provinciale. Ze wilden voor het eerst in hun bestaan een verlengd verblijf en slaagden daar vrij vlot in. “Met de versterkingen die er dit jaar bij kwamen, hoopten we op een plek in de linkerkolom”, vertelt penningmeester Thibaud Vanthomme (40) vanuit Londen. “Voorlopig doen we het nog beter en voor de nipte nederlaag tegen Beveren-Leie stonden we op twee punten van de eerste. Tegen Beveren-Leie was ik er niet bij, maar ik hoorde dat we voor rust de kansen niet afwerkten en in de tweede helft het deksel op de neus kregen. Verder slikten we twee keer een gelijkmaker in de toegevoegde tijd, dus er zat zeker nog meer in dan 25 op 42. Er was maar een match waarin we stevig hebben afgezien, dat was tegen Aalbeke. Gelukkig pakten we toen toch nog een punt. Tegen de anderen konden we onze voet zetten, dus we hebben onze plaats niet gestolen. Dat zorgt voor een grote fierheid, want we moeten het doen met een van de laagste budgetten. Prijs-kwaliteit zit het dus goed”, lacht Thibaud. Voor Nieuwjaar volgen nog confrontaties met twee ploegen uit de top. “Eerst thuis tegen Bissegem en daarna nog naar Avelgem. Thuis hebben we 16 op 18 en we willen die reeks doortrekken. Het zou zonde zijn om 2024 af te sluiten met 0 op 9.” Tot slot geeft Thibaud een stand van zaken voor volgend seizoen. “We startten met de besprekingen van de A-ploeg. Het is ons doel om alle basisspelers te laten bijtekenen. De trainers hebben dit al gedaan. Later zien we iedereen van de B-ploeg in vierde provinciale.” (API)

Zondag 8 december om 15 uur: RJH Komen A RC Bissegem A.